Bitcoin arzı borsalardan hızla çekiliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin arzı borsalardan hızla çekiliyor

Bitcoin arzı borsalardan hızla çekiliyor

Bitcoin'in (BTC) kripto para borsalarındaki toplam rezervi son 7 yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken, kurumsal yatırımcıların alım iştahı artıyor. CryptoQuant verilerine göre borsalardaki Bitcoin rezervi 2,35 milyon BTC'ye geriledi. Bitwise araştırma başkanı, hedge fonlarının Bitcoin'e olan ilgisinin arttığını vurguladı.

13.01.2025 17:16
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Kripto para piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Aralık ayında Bitcoin spot ETF'leri, madencilerin ürettiği miktarın üç katı kadar alım gerçekleştirdi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin arttığını gösteriyor.

Borsalardaki Bitcoin Arzı Son 7 Yılın En Düşük Seviyesinde

Kripto para ekosisteminde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin rezervleri Haziran 2018'den bu yana en düşük seviyelere geriliyor. Bu düşüş, kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle doğrudan bağlantılı.

Bitwise araştırma başkanı André Dragosch, hedge fonlarının Bitcoin'e olan yaklaşımının değiştiğini belirtiyor. Küresel hedge fonlarının performansının BTC'ye olan yatırım eğilimi, son döngü dip seviyelerinden yükselişe geçti.

İşlem hacmindeki düşüş, Bitcoin'in 100.000 dolar direncini kırması için engel oluşturuyor. Bitget Research baş analisti Ryan Lee, piyasada azalan satış baskısına rağmen kararlı bir momentum için yeterli işlem hacminin bulunmadığını ifade ediyor.

Analistler, 2025 yılı sonunda Bitcoin'in 150.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, küresel para arzında yaşanması muhtemel 20 trilyon dolarlık artışın Bitcoin'e 2 trilyon dolarlık yatırım çekebileceği varsayımına dayanıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin arzı borsalardan hızla çekiliyor - Son Dakika

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