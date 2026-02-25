Bitcoin, aşırı korku ortamında 63.000 doları test etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin, aşırı korku ortamında 63.000 doları test etti

Bitcoin, aşırı korku ortamında 63.000 doları test etti
25.02.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider kripto para birimi Bitcoin, makroekonomik endişeler ve piyasa içi dinamiklerin etkisiyle 63.000 dolar seviyelerine gerilerken, analistler tam bir kapitülasyonun henüz yaşanmadığı ve daha derin bir düşüş riskinin sürdüğü konusunda uyarıyor.

Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasası, yatırımcıların "aşırı korku" olarak tanımlanan bir duyarlılıkla satış yapmasıyla düşüşünü derinleştirdi. Lider kripto para birimi, 62.700 dolara kadar geriledikten sonra bir miktar toparlanarak Salı sabahı itibarıyla 63.220 dolardan işlem görmeye başladı. Son 24 saatte Bitcoin'in değer kaybı yüzde 3,36'yı buldu.

PİYASADA RİSKTEN KAÇIŞ HAVASI HAKİM

Bitcoin'deki düşüşe, büyük altcoinler de eşlik etti. Ethereum yüzde 2,5 düşüşle 1.828 dolara, XRP yüzde 1,5 kayıpla 1,33 dolara ve Solana yüzde 2,3 gerilemeyle 76,8 dolara indi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yüzde 3,42'lik bir düşüşle 2,25 trilyon dolara geriledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 5 seviyesine düşmesi, piyasadaki psikolojinin kripto tarihindeki en olumsuz dönemlerden birinde olduğuna işaret etti.

Presto Research araştırmacısı Min Jung, durumu "Bitcoin'in 63.000 doların altına inmesi, tek bir temel nedenden ziyade kripto duyarlılığındaki genel bir bozulmayı yansıtıyor. Kısa vadede, özellikle gümrük tarifeleri ve yeniden alevlenen jeopolitik belirsizlikler etrafındaki makroekonomik başlıklar, dijital varlıklar genelinde riskten kaçış tonunu güçlendiriyor." açıklamasıyla değerlendirdi.

ETF ÇIKIŞLARI VE KALDIRAÇ TEMİZLİĞİ BASKIYI ARTIRIYOR

Analistler, düşüşün sadece makroekonomik şoklardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda zayıf talep, azalan likidite koşulları ve kripto piyasaları içindeki kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesinin de önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bu durum, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) devam eden net çıkışlarla da kendini gösteriyor. Spot Bitcoin ETF'leri, Mart 2025'ten bu yana en uzun çıkış serisi olan beş haftalık net çıkış trendini sürdürdü. Fonlar, yalnızca Pazartesi günü 203 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, Ethereum ETF'lerinden de 50 milyon dolar çekildi.

Bitrue Araştırma Lideri Andri Fauzan Adziima'ya göre, mevcut satışlar tam bir kapitülasyondan ziyade büyük ölçüde bir kaldıraç temizliğini yansıtıyor. Adziima, "Yüz milyonlarca dolarlık uzun pozisyonun tasfiye olduğunu, negatif fonlama oranlarının kalıcılaştığını ve vadeli işlem piyasasında açıkça düşüş eğilimi olduğunu gördük. Kısa vadeli yatırımcılar büyük zarar görürken, uzun vadeli yatırımcılar henüz toplu satışa geçmedi." dedi.

60.000 DOLAR KRİTİK DESTEK SEVİYESİ

Adziima, 60.000-63.000 dolar aralığının Bitcoin için kritik bir destek bölgesi olduğunu vurguladı. Bu seviyenin korunması durumunda, piyasanın negatif fonlama oranlarından faydalanarak kısa pozisyon satanları sıkıştırabileceğini ve klasik bir tasfiye sonrası toparlanma yaşayabileceğini ekledi. Ancak Adziima, 60.000 doların altına inilmesinin, kötüleşen makroekonomik koşullar altında tasfiyeleri hızlandırarak fiyatı 50.000 dolar bandının ortalarına ve hatta 47.000 dolara kadar çekebileceği uyarısında bulundu.

Adziima, böyle bir senaryonun uzun vadeli yatırımcıların da pes etmesine neden olabileceğini ve gerçek bir döngü dibi oluşmadan önce daha derin bir ayı piyasası uzantısına yol açabileceğini belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin, aşırı korku ortamında 63.000 doları test etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:19:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin, aşırı korku ortamında 63.000 doları test etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.