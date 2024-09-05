Bitcoin ATM ağı küresel çapta daralıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ATM ağı küresel çapta daralıyor

Bitcoin ATM ağı küresel çapta daralıyor

Bitcoin ATM'lerinin sayısı, 2024'ün üçüncü çeyreğinin ilk iki ayında dünya genelinde 600'ün üzerinde azaldı. ABD, bu düşüşte başı çekerken, yasal otoriteler dolandırıcılık ve şantaj olaylarıyla ilişkilendirilen ATM'lere karşı harekete geçiyor. Yasal düzenlemeler ve artan dolandırıcılık vakaları, bu düşüşün ana nedenleri arasında yer bulunuyor.

05.09.2024 16:22
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Bitcoin ve diğer kripto paraların fiziksel dünyayla bağlantı noktası olan ATM'ler, son aylarda ciddi bir sınavdan geçiyor. Coin ATM Radar'ın verilerine göre 2024 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında küresel Bitcoin ATM ağı sırasıyla 435 ve 182 cihaz kaybetti. Bu düşüşün büyük bir kısmı, aynı dönemde 411 ve 258 ATM'nin devre dışı kaldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve artan dolandırıcılık vakaları, bu düşüşün arkasındaki temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Dolandırıcılık Vakaları Bitcoin ATM'lerini Tehdit Ediyor

Yasal otoritelerin Bitcoin ATM'lerine yönelik artan ilgisi, bu cihazların dolandırıcılık ve şantaj olaylarında sıkça kullanılmasından kaynaklanıyor. Örneğin 7 Ağustos'ta Kaliforniya'nın Chico kentinde yerel bir hükümet komitesi, Bitcoin ATM'lerinin düzenlenmesi konusunu ele aldı. Butte ilçesi İdari Amiri Andy Pickett, bu ATM'lerin "daha çok bir banka gibi" muamele görmesi gerektiğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) raporuna göre 2020 yılından bu yana Bitcoin ATM'leri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında on kat artış kaydedildi. Bu artışın temel nedeni, kripto para işlemlerinin anonim ve hızlı doğası olarak gösteriliyor. Kripto ATM'leri, standart ATM'lere benzeyen ve kullanıcıların kartlarıyla Bitcoin gibi kripto paraları satın almalarına olanak tanıyan cihazlar olarak öne çıkıyor.

FTC verilerine göre 2023 yılında Bitcoin ATM dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıplar 110 milyon doları geçti. Bu dolandırıcılıklarda özellikle 60 yaş ve üzeri bireylerin hedef alınma olasılığı üç kat daha yüksek. Dolandırıcılar genellikle, kurbanları yanıltıcı veya sahte vaatlerle Bitcoin ATM'lerini kullanarak para transfer etmeye ikna ediyor.

Güncel verilere göre dünya genelinde 38.790 aktif kripto para ATM'si faaliyet gösteriyor. ABD ve Kanada, küresel Bitcoin ATM ağlarının yaklaşık yüzde 91'ini oluşturuyor. En büyük 10 operatör, toplam ATM sayısının yaklaşık yüzde 74'ünü (28.691 kripto ATM) kontrol ediyor. En fazla ATM'yi (8.512 cihaz, yüzde 21,9) işleten Bitcoin Depot, cihazlarında "dolandırıcılık uyarıları" gösterdiğini ve "müşterileri dolandırıcılık potansiyeline karşı uyaran ekran bildirimleri" kullandığını belirtti.

Kripto ATM'lerine yönelik düzenlemeler sadece ABD ile sınırlı kalmıyor. 20 Ağustos'ta Almanya'nın Federal Finansal Denetleme Kurumu, 35 lokasyondan 13 kripto ATM'sine el koyarak bir operasyon gerçekleştirdi. Alman yetkililer, operatörler 10.000 euroyu aşan işlemler için uygun Müşterini Tanı (KYC) kontrolleri uygulamazlarsa, kripto ATM'lerinin suç faaliyetleri için merkez haline gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Singapur'da ise kripto ATM'leri tamamen yasaklanmış durumda. Bu karar, Singapur Para Otoritesi'nin kripto paraların halka reklamını düzenleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, kripto para ekosisteminin önemli bir parçası olan Bitcoin ATM'lerinin geleceğine dair soru işaretleri yaratırken, düzenleyici otoritelerin bu alandaki denetimlerini artıracağının sinyallerini veriyor. Önümüzdeki dönemde, kripto para sektörünün bu değişimlere nasıl adapte olacağı ve yasal düzenlemelerle nasıl bir denge kuracağı merakla takip ediliyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ATM ağı küresel çapta daralıyor - Son Dakika

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