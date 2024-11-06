Bitcoin aya gidiyor: Bitcoin fiyatı için yeni hedef açıklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin aya gidiyor: Bitcoin fiyatı için yeni hedef açıklandı

Bitcoin aya gidiyor: Bitcoin fiyatı için yeni hedef açıklandı

Bitcoin, ABD başkanlık seçimleri sonucunda Donald Trump'ın öne çıkmasının ardından yüzde 8 oranında artarak 75.397 dolarlık rekor bir değere ulaştı. Bitcoin'in kendi rekorunu geliştirmesiyle birlikte yeni fiyat hedefi de belli oldu.

06.11.2024 10:20
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Bitcoin, Amerikan başkanlık seçimleri sırasında yaşanan oynaklıkla yeni bir fiyat rekoru kırdı. Donald Trump'ın seçimlerdeki performansının etkisiyle yüzde 8'lik bir artış gösteren Bitcoin için analistler kritik destek seviyelerini belirlemeye çalışıyor.

Bitcoin 75 Bin Doları Geride Bıraktı

Bitcoin, ABD başkanlık seçimi sürecindeki gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyerek yeni bir rekor kırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin, Donald Trump'ın seçim yarışındaki konumunun tahmin piyasalarını etkilemesiyle 75.397 dolara yükselerek tarihi zirvesini geliştirdi.

Uzmanlara göre Bitcoin'in sürdürülebilir yükselişi için bazı teknik seviyeler önem taşıyor. 200 günlük basit hareketli ortalama 63.546 dolar ve kısa vadeli tutucu maliyet tabanı 64.337 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu değerler, olası satış baskısına karşı savunma hattı olarak değerlendiriliyor.

CoinGlass verilerine göre piyasada dikkat çeken alım talepleri mevcut. 75.500 dolar civarında güçlü bir alıcı ilgisi görülürken, 73.000 dolar seviyesi de alıcıların radarında yer alıyor. Piyasa gözlemcilerinden Keith Alan ise son dönemdeki hızlı yükselişe temkinli yaklaşarak, değerlerin düşüş eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Analistler, olası bir düşüşün ardından Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesine doğru toparlanabileceğini öngörüyor. Material Indicators'ın son değerlendirmesine göre seçime bağlı hareketlilik azalırken, piyasanın çift yönlü harekete açık olduğu vurgulanıyor.

Kripto para piyasasının önde gelen birimi Bitcoin için bu süreç, yatırımcılar açısından hem fırsatları hem de riskleri beraberinde getiriyor. Piyasa katılımcıları, seçim sonuçlarının olası etkilerini ve fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yarışı önde götürmesiyle birlikte Bitcoin aya doğru giderken analistler Bitcoin'in bir sonraki fiyat hedefini ise 100 bin dolar olarak belirledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin aya gidiyor: Bitcoin fiyatı için yeni hedef açıklandı - Son Dakika

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