Bitcoin balinası yine harekete geçti: Dev Ether alımı
Bitcoin balinası yine harekete geçti: Dev Ether alımı

Bitcoin balinası yine harekete geçti: Dev Ether alımı
21.08.2025 14:43
Yedi yıl hareketsiz kalan Bitcoin balinası, 113 milyon dolarlık satışla Ether alımlarını sürdürdü. Toplam 240 milyon dolarlık spot Ether pozisyonu açan balina, piyasada kısa vadeli trendleri etkileyebilecek büyüklükte işlem yaptı.

Kripto piyasaları, yedi yıl boyunca hareketsiz kalan gizemli bir Bitcoin balinasının devasa işlemleriyle hareketlendi. Balina, 113 milyon dolar değerinde Bitcoin satarak Ether yatırımlarını artırdı ve toplamda 240 milyon dolarlık spot Ether pozisyonu oluşturdu.

Bitcoin Sattı Ether Aldı

Kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmede, uzun süre aktif olmayan bir Bitcoin balinası yeniden sahneye çıktı. Balina, daha önce açtığı 295 milyon dolarlık Ether vadeli uzun pozisyonunun bir kısmını kapattıktan sonra yeni işlemlere yöneldi. Son adımda 1.000 Bitcoin, yani 113 milyon dolar değerinde kripto varlık, merkeziyetsiz borsa Hyperliquid'e aktarıldı ve büyük bölümü satılarak spot Ether alımına dönüştürüldü.

Son işlemlerle birlikte balinanın portföyünde 55.700 adet spot Ether bulunuyor. Bu miktarın değeri 240 milyon doların üzerinde. Ayrıca 300 Bitcoin değerinde yaklaşık 34 milyon dolar varlık da Hyperliquid cüzdanında kaldı. Onchain analizlere göre balinanın ana cüzdanında hâlen 167 milyon dolar değerinde Bitcoin mevcut. Analistler, bu tutarın da önümüzdeki günlerde borsaya aktarılabileceğini öngörüyor.

Piyasa gözlemcileri, işlemlerin olağanüstü hızda ve zamanlamasıyla dikkat çektiğini belirtti. Bir analist, "Ya güçlü bir içgörüye sahip ya da oldukça riskli bir kumar oynuyor. Uygulama ise aceleci ve dağınık görünüyor." dedi.

Balinanın satışları, Hyperliquid borsasında likiditeyi zorladı. 76 milyon dolarlık ilk Bitcoin satışı borsada yüzde 2'lik fiyat düşüşüne yol açtı ve Bitcoin, diğer borsalara kıyasla 30 baz puan indirimle işlem gördü. Bu durum, borsanın dev hacimli emirleri karşılamakta sınırlı derinliğe sahip olduğunu gösterdi.

Balinanın yeniden piyasaya dönüşü, Bitcoin'in kısa süreliğine 112.000 dolar seviyelerine gerilediği döneme denk geldi. Uzmanlara göre bu gelişme, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamaları öncesinde piyasada artan gerginliğin de bir göstergesi oldu.

Uzmanlar, dev yatırımcının Ether'e yönelişinin kısa vadede piyasa trendlerini şekillendirebileceğini belirtiyor. Yine de bu hareketlerin uzun vadeli stratejik bir plan mı yoksa yüksek riskli bir spekülasyon mu olduğu belirsizliğini koruyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

