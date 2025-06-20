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Bitcoin Blockchain ağında sessizlik derinleşiyor

Bitcoin Blockchain ağında sessizlik derinleşiyor
20.06.2025 18:09
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Bitcoin ağ aktivitesi, Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Günlük işlemler 320.000-500.000 aralığına düşerken, ortalama işlem boyutu 36.200 dolara çıktı. Glassnode verilerine göre 100.000 doları aşan transferler toplam hacmin yüzde 89'unu oluşturuyor. Vadeli işlem piyasaları günde 57 milyar dolar hacimle zincir üstü aktiviteyi gölgede bırakıyor.

Bitcoin'in 100.000 doların üzerindeki istikrarlı davranışı ağ kullanım verilerinde kendini gösteremiyor. Glassnode analistlerinin raporuna göre kurumsal katılımın artması daha fazla aktiviteyi merkezi borsalara platformlara kaydırdı. Bu değişim, Bitcoin'in temel katmanının artık büyük aktörlerin tekel alanı haline geldiğini gösteriyor.

Bitcoin Ağ Aktivitesi Ekim 2023'ten Bu Yana En Düşük Seviyede

Bitcoin'in ağ aktivitesi 2023 ve 2024 boyunca istikrarlı bir şekilde tırmandıktan sonra günde 734.000 işlemle zirveye ulaşmıştı. Ancak 2025'in başından itibaren ağ performansı önemli ölçüde düştü.

İşlem sayılarındaki düşüşün büyük bölümü, geçen yıl kullanım göstergelerini şişiren Inscriptions (Bitcoin NFT'leri) ve Runes (token yaratma) gibi parasal olmayan aktivitedeki keskin düşüşten kaynaklanıyor. Bu gelişmeler Bitcoin'in değer saklama aracı olarak algılanmasının güçlendiğini ve spekülatif ticaretin merkezi borsalara kaydığını işaret ediyor.

Genel olarak daha az işleme rağmen ortalama işlem boyutu önemli ölçüde arttı. Bu durum kurumlar, yüksek net değerli bireyler veya balinalar gibi büyük oyuncuların yüksek değerli transferler için Bitcoin temel katmanını tercih etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Günümüzde Bitcoin Blockchain ağı günde ortalama 7,5 milyar dolar işleme alınıyor. İşlem başına ortalama hacim 36.200 dolar seviyesinde dururken, 100.000 doları aşan işlemler toplam hacmin yüzde 89'unu oluşturuyor. Bu oran 2022 sonlarındaki yüzde 66'dan yükseldi.

İşlem ücreti talebi de bastırılmış kalıyor ve ortalama işlem ücretleri son 18 aydaki en düşük seviyelerden bazılarına düştükçe madenci geliri günde yaklaşık 500.000 dolara geriledi. Bu tablo, talep yükselirken artan fiyatların tipik olarak tıkanıklık ve ücret artışlarını tetiklediği geçmiş boğa piyasalarıyla tam bir tezat oluşturuyor.

Tersine, zincir dışı işlem hacmi aktivite büyüdü. Merkezi borsalar, özellikle vadeli işlem piyasaları hacmin büyük kısmını ele alıyor. Vadeli işlemler tek başına geçen yıl boyunca günde ortalama 57 milyar dolarla 122 milyar dolar zirvesine ulaştı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin Blockchain ağında sessizlik derinleşiyor - Son Dakika

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