Bitcoin boğa piyasası yeni aşamaya geçiyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin boğa piyasası yeni aşamaya geçiyor

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Araştırma firması Bernstein, Bitcoin (BTC) boğa piyasasının yeni aşamasının çoklu pozitif katalizörlerle başladığını bildirdi. Trump yönetiminin Ulusal Bitcoin Rezervi planı ve Kripto Görev Gücü'nün çalışmaları, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

18.02.2025 09:19
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Bernstein analistleri, spot Bitcoin ETF onayları ve Trump'ın seçim zaferiyle güçlenen Bitcoin'in, şimdi de Ulusal Bitcoin Rezervi ve Ulusal Varlık Fonu gibi yeni katalizörlerle desteklendiğini vurguladı. Bu gelişmeler, Bitcoin'i altına karşı güçlü bir rakip olarak konumlandırıyor.

Ulusal Bitcoin Rezerv Planları Netleşiyor

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analistleri, David Sacks önderliğindeki Kripto Görev Gücü'nün Ulusal Bitcoin Rezervi oluşturma çalışmalarına odaklandığını belirtti. Bu rezervin Merkez Bankası (Fed) veya Hazine tarafından finanse edilebileceği öngörülüyor.

Kurumsal ilgi de artmaya devam ediyor. Abu Dabi ulusal varlık fonu Mubadala'nın spot Bitcoin ETF'lerine 437 milyon dolarlık yatırımı, Goldman Sachs ve Barclays'in pozisyon artırımları dikkat çekiyor. Strategy (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin varlıklarını 478.740 BTC'ye yükseltti.

SEC'in bankaların kripto saklama hizmetini mümkün kılan SAB 121 düzenlemesini iptal etmesi, sektörde yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bernstein, 2025 yılında spot Bitcoin ETF'lerine 60 milyar dolarlık giriş bekliyor.

Bitcoin boğa piyasası yeni aşamaya geçiyor

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin boğa piyasası yeni aşamaya geçiyor - Son Dakika

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