Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor

Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor
23.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zincir üstü analiz firması CryptoQuant, devam eden ayı piyasası sürecinde Bitcoin (BTC) borsa girişlerinin büyük ölçüde büyük yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini ortaya koydu. Firma, stablecoin akışlarının da zayıfladığına dikkat çekti.

Zincir üstü analiz firması CryptoQuant, yayımladığı raporda, borsalardaki Bitcoin hareketlerinin giderek artan bir şekilde büyük yatırımcılar tarafından domine edildiğini belirtti. Firmanın paylaştığı verilere göre, borsa balina oranı (exchange whale ratio) 0,64 seviyesine yükselerek Ekim 2015'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Bu oran, borsalara yapılan tüm BTC girişlerinin yüzde 64'ünün hacim bazında en büyük 10 yatırımdan geldiği anlamına geliyor. CryptoQuant'a göre bu durum, satış aktivitesinin büyük yatırımcılar tarafından yönlendirildiğine işaret ediyor. Aynı dönemde, ortalama BTC borsa girişi şubat ayında 1,58 BTC'ye yükselerek bir önceki ayı piyasasının ortasına denk gelen Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

KAPİTÜLASYON SONRASI SATIŞ BASKISI AZALIYOR

Öte yandan CryptoQuant, toplam borsa girişlerinin bir kapitülasyon dalgasının ardından normalleştiğini ve anlık satış baskısının hafiflediğini belirtti. Bitcoin'in bu ayın başlarında 60.000 dolar bölgesine gerilemesinin ardından, toplam borsa girişleri 6 Şubat'ta Kasım 2024'ten bu yana en yüksek günlük seviye olan yaklaşık 60.000 BTC'ye ulaşmıştı. O tarihten bu yana girişler, 7 günlük hareketli ortalamada yaklaşık 23.000 BTC'ye düşerek kabaca yüzde 60'lık bir gerileme kaydetti. CryptoQuant, bu verinin sert satış aşamasının hafiflediğine işaret ettiğini ancak borsa akışlarının önceki aylara kıyasla hâlâ yüksek seyrettiğini vurguladı.

ALTCOİNLERDE SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Bitcoin'in ötesinde altcoinler de geniş çaplı bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. CryptoQuant verilerine göre, 2026 yılında borsalara yapılan günlük ortalama altcoin mevduat sayısı yaklaşık 49.000'e yükseldi. Bu rakam, 2025'in dördüncü çeyreğindeki yaklaşık 40.000 seviyesine kıyasla yüzde 22'lik bir artışa karşılık geliyor. Firma, "Yükselen altcoin mevduatları genellikle artan volatilitenin habercisidir ve Bitcoin dışında zayıflayan piyasa güvenine işaret eder" değerlendirmesinde bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:27
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:34:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Bitcoin borsalarındaki balina aktivitesi artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.