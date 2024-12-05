Bitcoin (BTC) zirvedeyken Mt. Gox dev BTC transferi gerçekleştirdi

Kripto Para

Mt. Gox'un soğuk depolama biriminden yapılan bu transfer, borsanın 12 Kasım'dan bu yana gerçekleştirdiği en büyük hareket olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme, binlerce alacaklının beklediği geri ödemelerin yaklaşabileceğine işaret ediyor.

Mt. Gox Soğuk Cüzdanlarından Gizemli Bitcoin Transferi

Bitcoin'in tarihi rekorunu kırdığı gün gerçekleşen transfer, kripto para piyasalarında hareketlenmeye neden oldu. Bitstamp ve Kraken gibi merkezi borsalar üzerinden yapılan önceki ödemelerin ardından gelen bu hareket, alacaklılar için yeni bir umut ışığı yarattı.

2014 yılında 850.000 BTC'nin çalındığı güvenlik ihlaliyle sarsılan Mt. Gox, geri ödeme tarihini Ekim 2025'e erteledi. Bu süreçte binlerce yatırımcı varlıklarının iadesini bekliyor.

ABD seçim sonuçlarının kripto para piyasalarına olumlu yansıması ile Bitcoin, 102.952 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2010 yılında Tokyo'da kurulan Mt. Gox, hack olayı öncesinde dünyanın en büyük Bitcoin borsası konumunda bulunuyordu.