Bitcoin'de kritik günler: Bu hafta BTC'de bilinmesi gereken 5 şey - Son Dakika
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Bitcoin'de kritik günler: Bu hafta BTC'de bilinmesi gereken 5 şey

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Bitcoin (BTC) piyasa hareketliliğini sürdürürken kritik bir hafta tüm kripto ekosistemini bekliyor. Fed'in yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapması bekleniyor. Biz de bu hafta Bitcoin'de bilinmesi gereken 5 şeyi sizler için derledik.

16.12.2024 18:03  Güncelleme: 18:07
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Bitcoin yatırımcıları, bu hafta piyasalarda sert dalgalanmalar bekliyor. Bitcoin'in geleneksel finans ve kurumsal yatırımcıların da dikkatini çekmesiyle, haftaya tüm zamanların en yüksek seviyelerinde başladı. Bitstamp'ta BTC/USD paritesi, yeni bir rekor olan 106.533 dolara ulaştı. Bu yükseliş, birçok piyasa analisti ve yatırımcısını şaşırtarak hafta kapanışına güçlü bir ivme kattı.

Analist Filbfilb, bu haftayı "büyük bir hafta" olarak tanımlarken, diğer analistler ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı kararlarından önce Bitcoin'in genellikle yatay veya aşağı yönlü hareket ettiğine dikkat çekti. Ancak bu sefer, sürpriz bir şekilde faiz kararından önce ciddi bir yükseliş yaşandı. Popüler bir analist olan CrypNuevo, bu yükselişi beklemediğini belirtti ve 300 milyon doların üzerinde kripto para pozisyonunun likiditeye uğradığını açıkladı.

Bu hafta dikkatler, 18 Aralık'taki Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasa, Fed'in faiz oranlarını yirmi beş baz puan düşürmesini bekliyor. Bunun yanı sıra, enflasyon verileri ve işsizlik başvuruları gibi önemli ekonomik göstergeler de izlenecek. Ancak bazı analistlere göre, Fed'in uzun vadeli stratejileri karmaşık bir hal alabilir. Stagflasyon ihtimali ve 2025'te faizlerin tekrar artırılma olasılığı gündemde.

Bitcoin fiyat hedeflerine gelince, analistler kısa vadede güçlü bir yükseliş beklentisi içinde. 140 bin dolarlık bir fiyat seviyesi, analistler tarafından bir "ara hedef" olarak görülüyor. Diğer bir popüler görüş, Bitcoin'in Ocak ayına kadar 150 bin doları görebileceği yönünde. Bununla birlikte, piyasanın yönünü belirleyecek olan temel faktörler arasında Fed'in kararları ve küresel ekonomik görünüm bulunuyor.

Kısacası, bu hafta kripto para piyasaları, özellikle Bitcoin yatırımcıları için kritik bir dönem olacak. Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerini destekleyen ekonomik gelişmeler, hem kısa hem de uzun vadeli fiyat hedeflerini daha da yukarı çekebilir.

Bitcoin\'de kritik günler: Bu hafta BTC\'de bilinmesi gereken 5 şey

Kripto Para, Bitcoin, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de kritik günler: Bu hafta BTC'de bilinmesi gereken 5 şey - Son Dakika

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