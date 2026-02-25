Bitcoin'de sert satış baskısı sürüyor - Son Dakika
25.02.2026 15:30
Bitcoin, 62.900 doların altına gerileyerek gün içinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Analistler, hızlanan sermaye çıkışları ve artan makroekonomik riskler nedeniyle daha sert bir düşüş olasılığına karşı uyardı.

Bitcoin, konsolidasyon sürecinden çıkarak yeni bir düşüş döngüsüne girdi. XS.com kıdemli piyasa analisti Samer Hasn, jeopolitik gerilimler, gümrük vergisi belirsizliği ve daralan likiditenin bir araya gelmesiyle sermayenin kripto piyasasından agresif şekilde çıktığını belirtti. Hasn, satış baskısının devam etmesi durumunda 53.000-55.000 dolar aralığını olası düşüş hedefi olarak işaret etti.

Kraken Başkan Yardımcısı Matt Howells-Barby ise Bitcoin'in Mayıs 2022'den bu yana ilk kez art arda altı haftalık düşüşle kapanış yolunda olduğuna dikkat çekti. Howells-Barby, 60.000 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu ve bu seviyenin kırılması halinde fiyatın 50.000 doların ortalarına kadar gerileyebileceğini ifade etti.

SERMAYE ÇIKIŞLARI VE KURUMSAL BASKI

Spot Bitcoin ETF'lerinden art arda beş hafta boyunca fon çıkışı yaşandı ve bu süreçte küresel kripto ETP'lerden toplam 4 milyar dolar çekildi. Glassnode verilerine göre ABD spot ETF bakiyeleri, Ekim'deki döngü zirvesinden bu yana yaklaşık 100.000 BTC geriledi.

Kurumsal tarafta da tablo ağır. Strategy'nin mevcut fiyatlarla Bitcoin varlıklarında yaklaşık 9 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararı bulunuyor. En büyük kurumsal Ethereum hazinesi olan Bitmine Immersion Technologies'in ise 8 milyar doları aşan gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

PİYASA YAPISINDA ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Zincir üstü ve türev verileri savunmacı bir piyasa yapısına işaret ediyor. Aktif adres sayısı olağan aralığın altına düşerken, gerçekleşen sermaye daralıyor ve gerçekleşmemiş zararlar baskın hale geliyor. BRN Araştırma Başkanı Timothy Misir, büyük kripto varlıklarda açık pozisyon değişiminin 90 günlük hareketli ortalamasının Ekim 2025'ten bu yana negatif seyrettiğini ve spekülatif iştahın henüz geri dönmediğini belirtti.

Öte yandan tüm sinyaller kapitülasyona işaret etmiyor. Glassnode verilerine göre son düşüş sürecinde 60.000-70.000 dolar aralığında 400.000 BTC'den fazla birikim gerçekleşti. Madencilik zorluğunun da sert bir düşüşün ardından yeniden artması, satış baskısının tükenmekte olabileceğine dair tarihsel bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Analistler, 60.000 doların tutunması halinde yatay seyrin devam edebileceğini, kırılması durumunda ise Bitcoin'in ortalama zincir üstü maliyet fiyatına yakın olan 55.000 dolar bölgesinin bir sonraki önemli destek noktası olacağını öngörüyor.

Kripto Para

Bitcoin'de sert satış baskısı sürüyor
