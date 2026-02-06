Bitcoin, değer kaybetmeye devam ediyor: Korkutucu tahmin paylaşıldı

CryptoQuant yayımladığı raporda, Bull Score Index'in (Boğa Skor Endeksi) sıfıra düştüğünü duyurdu. Bu, endeksin verebileceği en düşük ve en ayı yönlü sinyal anlamına geliyor. Bitcoin, Ekim ayı başında endeks 80 seviyesindeyken yaklaşık 126.000 dolarlık zirve yapmıştı. Ancak 10 Ekim'deki tasfiye olayının ardından gösterge düşüşe geçti ve fiyat geriledikçe düşmeye devam etti.

DESTEK BÖLGELERİ VE HEDEFLERİ

CryptoQuant'ın araştırma başkanı Julio Moreno, yaptığı açıklamada 60.000 dolar seviyesinin hedef aralığının alt bandı olduğunu ve bu seviyeye ulaşmanın "birkaç ay sürebileceğini" söyledi. Moreno, 60.000 ile 70.000 dolar arasında bir önceki döngünün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar ve Bitcoin'in üretim maliyetini temsil eden yaklaşık 65.000-70.000 dolar gibi kritik destek noktalarının bulunduğunu belirtti. Bitcoin Cuma günü de düşüşünü sürdürüyor ve şu anda yaklaşık 65.760 dolar seviyesinden işlem görüyor.

KURUMSAL TALEP TERSINE DÖNDÜ

CryptoQuant'a göre Bitcoin'in süregelen fiyat düşüşü, kripto piyasasındaki "geniş çaplı yapısal zayıflığın" bir yansıması. Bu zayıflığın en önemli tetikleyicilerinden biri, kurumsal talepteki keskin dönüş. ABD spot Bitcoin ETF'leri geçen yıl bu dönemde 46.000 BTC'nin üzerinde net alım yaparken, 2026'da net satıcıya dönüştü ve varlıklarını yaklaşık 10.600 BTC azalttı. CryptoQuant, bunun 2025'e kıyasla yaklaşık 56.000 BTC'lik bir talep açığı yarattığını ve süregelen satış baskısına katkıda bulunduğunu vurguladı.

ABD'deki bireysel yatırımcı katılımı da fiyat düşüşüne rağmen zayıf kaldı. Coinbase'teki Bitcoin fiyatlarını küresel borsalarla karşılaştıran Coinbase primi, Ekim ortasından bu yana negatif seyrediyor. CryptoQuant, tarihsel olarak sürdürülebilir boğa piyasalarının güçlü ABD talebiyle desteklenen pozitif bir primle eş zamanlı gerçekleştiğini, ancak bu dinamiğin artık mevcut olmadığını belirtti.

LİKİDİTE DARALIYOR, TALEP ÇÖKTÜ

Kripto piyasalarındaki likidite koşulları da eş zamanlı olarak sıkılaşıyor. Tether'in USDT stablecoin piyasa değerinin 60 günlük büyümesi 133 milyon dolar negatife döndü. CryptoQuant'a göre bu, Ekim 2023'ten bu yana ilk daralma anlamına geliyor. Stablecoin genişlemesi daha önce Ekim 2025 sonlarında 15,9 milyar dolarla zirve yapmıştı ve bu geri dönüş, ayı piyasası dönemlerinde görülen likidite daralmasıyla uyumlu.

Uzun vadeli talep büyümesi de sert bir çöküş yaşadı. Son dört ayda Bitcoin'in yıllık spot talep büyümesi 1,1 milyon BTC'den yalnızca 77.000 BTC'ye geriledi. Bu, yüzde 93'lük bir düşüşe karşılık geliyor. CryptoQuant, verilerin bu döngüdeki talep büyümesinin büyük bölümünün zaten gerçekleştiğine işaret ettiğini ve bunun fiyatlar için ayı yönlü bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Teknik göstergeler de düşüş görünümünü destekliyor. Bitcoin, Mart 2022'den bu yana ilk kez 365 günlük hareketli ortalamasının altına düştü. CryptoQuant'a göre BTC, 12 Kasım 2025'te bu seviyenin altına kırılmasından bu yana 83 günde yüzde 23 geriledi.