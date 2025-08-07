Bitcoin\'deki düşüş kısa vadeli yatırımcıları endişelendiriyor

Temmuz ortasında 123.000 dolara kadar yükselen Bitcoin, son günlerde yaşadığı düşüşle kritik destek seviyelerini test ediyor. Blockchain veri platformu Glassnode'un son raporuna göre, bu geri çekilme özellikle son haftalarda Bitcoin satın alan yatırımcıları olumsuz etkiliyor. Piyasa dinamikleri ne tam bir teslim olma ne de güçlü bir toparlanma işareti gösteriyor.

Bitcoin'deki Zayıf İşlem Hacmi Tehlikesi

Glassnode yayınladığı raporda, Bitcoin'in 31 Temmuz'da yaklaşık 112.000 dolara düştüğü ve 116.000 dolarlık tabanı olan arz kümesinin altına geçtiği belirtiliyor.

Bu düşüş sırasında kabaca 120.000 Bitcoin el değiştirdi, bu da fırsatçı alım olduğunu öne sürüyor. Ancak fiyat henüz kaybedilen desteği geri kazanamadı.

Kısa vadeli piyasa katılımcıları da bu çöküş sırasında sıkıntı yaşıyor. Bir ila üç hafta tutulan Bitcoin birimleri şimdi ortalama 116.900 dolar civarında maliyet tabanı taşıyor, bu da yakın vadeli dirence dönüştü.

Analistler, "Düzeltme ne kadar derin olursa, o kadar çok arzın zarara düşmesi muhtemeldir, bu da yatırımcı güvenini yavaş yavaş aşındırabilir. Ancak piyasa nispeten düşük likidite alanı içinde işlem gördüğü göz önüne alındığında, bu ek arzın en olası kaynağı geç aşama kar alma işlemlerinden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Spot ETF talebi dört günlük çekilme çizgisi sırasında soğudu. ABD spot Bitcoin ETF'leri 5 Ağustos'ta 1.500 Bitcoin çıkış gördü ve Nisan'dan bu yana en keskin tek günlük çekilme oldu.

Genel olarak, Bitcoin verileri "tüm zamanların en yüksek seviyesi sonrası kararsızlık" tablosu çiziyor. Glassnode mevcut yapıyı "boğa piyasası düzeltmesi için normal" olarak nitelendiriyor ancak 116.000 doların altındaki sürekli zayıflığın kısa vadeli sahibi güvenini aşındırabileceği konusunda uyarıyor.