Bitcoin Depot Bitcoin ATM sektöründe rekor kırmaya devam ediyor

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Bitcoin ATM (BTM) üreticisi Bitcoin Depot, kripto para dünyasında büyük bir başarıya imza atarak planlanan 8.000 Bitcoin ATM hedefini beş ay öncesinden geçti ve toplamda 8.180 ATM kurdu. Bu gelişme, şirketin sektördeki agresif genişleme stratejilerini ve pazar liderliğini pekiştiriyor.

Bitcoin Depot Sektör Liderliğini Pekiştiriyor

Bitcoin Depot, Bitcoin ATM sektöründe bir başarıya imza attı. Şirket, planlanan tarihten tam 5 ay önce 8.180 adet Bitcoin ATM'sini (BTM) faaliyete geçirmeyi başardı. Bu gelişme, firmanın pazar payını genişletme ve kripto para erişimini artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin Depot CEO'su Brandon Mintz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde, hedefimize beklenenden çok daha erken ulaştık. Bu başarı, Bitcoin'i daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonumuzda önemli bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Şirket, sadece mevcut pazarlarda büyümekle kalmayıp, yeni coğrafyalara da açılmaya devam ediyor. Avustralya ve Porto Riko gibi farklı bölgelerde 225 yeni BTM kurulumu gerçekleştiren firma, aynı zamanda büyük perakende zincirleriyle iş birliklerini güçlendiriyor. Bununla birlikte, 900'ü aşkın yeni BTM eklenerek şirketin 2024 yılı büyüme hedefleri destekleniyor.

2016'da kurulan şirket, hızlı yükselişini sürdürerek 1 Nisan 2024 itibariyle Kuzey Amerika'daki en büyük BTM ağına sahip operatör konumuna yükseldi. 7.400'den fazla noktada hizmet veren firma, geçtiğimiz yıl bir ilke daha imza atarak ABD borsasında işlem gören ilk BTM operatörü unvanını elde etti.