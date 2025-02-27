Bitcoin devi MARA rekor kazançla AI dünyasına adım atıyor

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MARA Holdings, yapay zeka sektörüne stratejik bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, rakipleri ilk dalgaya koşarken AI alanında "stratejik bir mola" verdi. Bu temkinli strateji, MARA'nın ikinci dalga olarak gördüğü AI uygulama alanında daha güçlü konumlanmasını hedefliyor. MARA yönetimi, AI dünyasının temel altyapı sağlayıcısı olmayı hedefliyor.

MARA, Yapay Zeka Hamlesiyle Rakiplerinden Ayrışıyor

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, 2024'ün dördüncü çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Şirket bu dönemde 214.4 milyon dolar gelir raporladı. Bu rakam, analistlerin 183.9 milyon dolarlık tahminlerini yüzde 16.5 oranında aştı.

MARA aynı zamanda 2024 yılı boyunca Bitcoin rezervlerini de önemli ölçüde artırdı. Firma, "tüm BTC'yi elde tutma" politikasıyla toplam 2.492 Bitcoin madenciliği gerçekleştirdi. Buna ek olarak, nakit ve tahvil gelirleriyle 14.574 BTC daha satın aldı.

Şirketin madencilik kapasitesi de önemli oranda yükseldi. MARA, 2024'ün dördüncü çeyreğinde enerji verilmiş hash oranını 53.2 exahash/saniye seviyesine çıkardı. Bu artış, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 115'lik bir büyümeyi temsil ediyor.

MARA'nın AI stratejisi ise dikkat çekici bir farklılık gösteriyor. Şirket, yapay zeka alanında eğitimden ziyade yapay zeka uygulama süreçlerine odaklanıyor. MARA yönetimi, bu alanın "geleneksel buluta çok benzeyeceğini" ve önemli fırsatlar sunacağını öngörüyor.