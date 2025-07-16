Bitcoin devi Metaplanet uluslararası yatırımcı çekti

Fidelity'nin bu stratejik hamlesi, geleneksel finans dünyasının Bitcoin rezerv modellerine olan bakış açısını değiştiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. National Financial Services'ın 84,4 milyon hisse alımı, "Asya'nın MicroStrategy'si" olarak anılan Metaplanet'in uluslararası güvenilirliğini önemli ölçüde artırıyor.

Metaplanet Bitcoin Hedefine Fidelity Desteğiyle Yaklaşıyor

Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı mesajda "Hissedar tabanımız küresel erişim genişledikçe gelişmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. 30 Haziran tarihli resmi dosyalama, NFS'nin yaklaşık 130 milyar yen değerindeki bu yatırımının önemini ortaya koyuyor.

Fidelity'nin aracılık kolu genellikle perakende ve kurumsal müşteriler için saklama görevlisi olarak hareket ediyor. Bu, Metaplanet hisselerine olan denizaşırı talebin Bitcoin maruziyeti için bir alternatif arayışından kaynaklandığını gösteriyor.

Şirket bu yıl agresif bir büyüme stratejisi izleyerek 1 milyar dolardan fazla kaynak biriktirdi. Verilere göre firma şu anda toplam 1,64 milyar dolara satın alınan 16.352 BTC'ye sahip bulunuyor.

Gerovich'in firması daha önce "555 Milyon Planı"nı açıklayarak Bitcoin'in sabit 21 milyon arzının yüzde 1'ini biriktirme hedefini ortaya koymuştu. Şirket ayrıca ABD yan kuruluşuna 5 milyar dolar enjekte etme ve büyüyen BTC rezervini nakit üreten işletmeleri satın almak için kullanma planlarını duyurdu.