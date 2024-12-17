Bitcoin devi MicroStrategy, Nasdaq 100'e dahil oluyor - Son Dakika
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Bitcoin devi MicroStrategy, Nasdaq 100'e dahil oluyor

Bitcoin devi MicroStrategy, Nasdaq 100\'e dahil oluyor

İş zekası şirketi MicroStrategy, 23 Aralık 2024'te Nasdaq 100 endeksine dahil olacak ilk Bitcoin odaklı şirket olma ünvanını kazanıyor. 102 milyar dolarlık piyasa değeri ile endekste 48. sırada yer alması beklenen şirket, elindeki 439.000 Bitcoin ile kripto varlıkların kurumsal kabulünde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

17.12.2024 15:47
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MicroStrategy'nin Nasdaq 100'e girişi, 13 farklı borsa yatırım fonundan milyarlarca dolarlık pasif fon akışının önünü açacak. Analistlerin tahminlerine göre şirketin endeksteki yüzde 0,47'lik ağırlığı, yaklaşık 2,1 milyar dolarlık yeni yatırım anlamına geliyor. Bu süreç, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin artmasında kritik bir rol oynayacak.

Tarihte İlk Kez Bir Bitcoin Şirketi Nasdaq Endeksine Giriyor

MicroStrategy'nin kurumsal Bitcoin stratejisi 2020 yılından bu yana devam ediyor. Şirket son olarak 15.350 Bitcoin daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 439.000'e yükseltti. Bu rakam, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yüzde 2'sine denk geliyor.

Şirketin S&P 500 endeksine girme hedefi de bulunuyor. Bu hedefe ulaşmak için 2025'in ilk çeyreğinde yürürlüğe girecek yeni Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) düzenlemelerinden faydalanacak. Yeni düzenleme, şirketlerin bilançolarındaki dijital varlıkları gerçeğe uygun değerle ölçmelerine olanak sağlayacak.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, şirketin Bitcoin alım programının piyasada benzeri görülmemiş olduğunu vurguluyor. Şirketin yüzde 18'lik kaldıraç seviyesiyle daha fazla borç alma kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Chhugani, Bitcoin'in 100 bin dolar seviyelerinde seyretmesi durumunda alımların devam edeceğini öngörüyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Wall Street, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi MicroStrategy, Nasdaq 100'e dahil oluyor - Son Dakika

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