Bitcoin devi Strategy alım rekorunu tersine çevirdi - Son Dakika
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Bitcoin devi Strategy alım rekorunu tersine çevirdi

Bitcoin devi Strategy alım rekorunu tersine çevirdi

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin (BTC) sahibi Strategy, tarihinin en küçük Bitcoin alımını gerçekleştirdi. 17 Mart'ta duyurulan 130 BTC'lik alım, yaklaşık 10,7 milyon dolar değerinde ve BTC başına ortalama 82.981 dolar fiyatla yapıldı. Bu küçük hacimli alımla Strategy, 500.000 BTC sahipliğine sadece 774 Bitcoin uzaklıkta bulunuyor.

17.03.2025 17:44
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Michael Saylor liderliğindeki Strategy, Bitcoin fiyatının geçen hafta 80.000 doların altına düşmesine rağmen alımlarını sürdürüyor. Şirketin son hamlesinin ilginç yanı ise Ağustos 2020'de ilk 21.454 BTC'lik alımlarını duyurmalarından bu yana gerçekleştirdikleri en düşük hacimli yatırım olması. Yeni program STRK ATM aracılığıyla finanse edilen bu alım, şirketin yatırım stratejisinde dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.

Strategy Tarihinin En Az Miktardaki BTC Alımı

Strategy, son Bitcoin alımını resmi olarak duyurdu. Yeni 130 BTC'lik alım, şirketin yeni girişimi STRK ATM kapsamında 21 milyar dolara kadar sermaye toplama hedefinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Şirket, Ağustos 2024'te en son 169 BTC satın almıştı ve bu da o zamana kadar kaydedilen en düşük hacimli alımdı. 2025 yılının başından bu yana Strategy toplam yedi farklı alımla 51.656 BTC'yi portföyüne kattı.

Strategy ve bağlı kuruluşları artık 499.226 BTC'yi kontrolünde bulunduruyor. Bu Bitcoin'lerin toplam satın alma değeri yaklaşık 33,1 milyar dolar olarak gözüküyor. BTC başına ortalama satın alma fiyatı ise masraflar dahil olmak üzere 66.360 dolar civarında bulunuyor.

Strategy'nin web sitesindeki verilere göre şirketin Bitcoin getirisi şu anda yüzde 6,9 seviyesinde. Bu rakam, 2025 yılı için belirlenen yüzde 15'lik hedefin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bitcoin fiyatının geçen hafta çok aylık diplere gerileyerek 80.000 doların altına düşmesine rağmen Strategy alımlarını sürdürerek piyasaya olan güvenini gösteriyor. Ancak bu son alımın önceki yatırımlardan daha küçük hacimli olması, şirketin stratejisinde belirli bir temkinliliğe işaret ediyor olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi Strategy alım rekorunu tersine çevirdi - Son Dakika

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