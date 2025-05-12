Bitcoin devi Strategy\'den milyar dolarlık BTC alımı

Bitcoin devi Strategy, agresif satın alma politikasını sürdürüyor. Michael Saylor'ın liderliğindeki firma, 5-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği işlemlerle kripto para rezervlerinde yeni bir döneme ulaştı.

Strategy Son 6 Ayda Portföyüne 303 Bin Bitcoin Daha Ekledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 8-K bildirisine göre Strategy'nin en yeni alımı Bitcoin piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Şirket, toplam varlık değerini 59 milyar doların üzerine çıkararak kurumsal yatırımcılar arasında lider konumunu koruyor. Son altı ayda 303.230 BTC satın alan firma, Bitcoin fiyatlarındaki artıştan ciddi oranda faydalandı.

MSTR hisseleri ve STRK tahvilleri satışlarından elde edilen gelirler, yeni Bitcoin alımlarının finansmanında kullanıldı. Geçen hafta Strategy, 3.222.875 MSTR hissesini yaklaşık 1,31 milyar dolara satarak satın alım kapasitesini artırdı.

Piyasa gözlemcileri, Strategy'nin 84 milyar dolarlık hedefi çerçevesinde Bitcoin birikimini sürdüreceğini öngörüyor. Bernstein'deki uzmanlar, kurumsal yatırımcıların önümüzdeki beş yılda Bitcoin varlıklarına 330 milyar dolar ekleyebileceğini hesaplıyor.

MSTR hisseleri, BTC portföyünün değerinin yaklaşık iki katı primle işlem görmeye devam ediyor. Yatırım araştırma firması Benchmark, hisse için "al" tavsiyesini ve 650 dolar fiyat hedefini koruyor. Benzer şekilde Bernstein analistleri de "üstün performans" notunu ve 600 dolarlık hedefi sürdürüyor.