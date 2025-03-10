Bitcoin devi Strategy kripto piyasasını sarsacak - Son Dakika
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Bitcoin devi Strategy kripto piyasasını sarsacak

Bitcoin devi Strategy kripto piyasasını sarsacak

Strategy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruda STRK hisseleri aracılığıyla 21 milyar dolar toplamayı hedeflediğini duyurdu. Şirket, elde edilecek geliri Bitcoin alımları ve işletme sermayesi için kullanacak. Bu hamle, şirketin "21/21 planı" kapsamında toplam 42 milyar dolarlık sermaye artırımını tamamlayıcı nitelikte.

10.03.2025 16:35
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Strategy olarak isim değiştiren MicroStrategy, STRK adlı sürekli grev imtiyazlı hisse senedi satışı yoluyla 21 milyar dolar sermaye toplamayı planlıyor. Şirket, bu fonları öncelikli olarak Bitcoin alımları ve işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanacağını açıkladı. Yıllık yüzde 8 sabit oranda temettü sunacak bu imtiyazlı hisseler, şirketin kripto para birimindeki varlığını genişletme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

499 Bin Bitcoin Sahibi Strategy Sürekli İmtiyazlı Hisselerle Kripto Varlıklarını Genişletiyor

Strategy (eski adıyla MicroStrategy), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruda, seri A sürekli grev imtiyazlı hisse senedi STRK aracılığıyla 21 milyar dolar toplamayı hedeflediğini açıkladı. Şirket, bu hisseleri piyasa satışları, pazarlık işlemleri ve blok işlemler yoluyla zamana yayarak satmayı planlıyor. Elde edilecek gelirin Bitcoin alımları ve işletme sermayesi gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılması öngörülüyor.

Sürekli grev imtiyazlı hisseler, 100 dolar tasfiye tercihi ile yıllık yüzde 8 sabit oranda birikimli temettü sağlayacak. STRK'nın temettü ödemeleri, Strategy yönetim kurulunun onayı doğrultusunda üç aylık periyotlarla gerçekleştirilecek.

Bu girişim, şirketin bitcoin alımları için hisse senedi arzı ve sabit getirili menkul kıymetler üzerinden toplam 42 milyar dolar sermaye artırımını hedefleyen "21/21 planı"nı tamamlayıcı nitelik taşıyor. Son 8-K raporuna göre Strategy, geçen hafta ek bitcoin satın alma amacıyla piyasada herhangi bir A sınıfı adi hisse satışı gerçekleştirmedi ve şu anda 499.066 BTC varlığına sahip bulunuyor.

Sürekli imtiyazlı hisselerin belirli bir vade tarihi veya zorunlu itfa takvimi bulunmuyor. Bu hisseler, şirketin faaliyetleri devam ettiği sürece sabit temettü ödemesi sunuyor. Hissedarlar, belirli koşullar dahilinde hisselerini A sınıfı adi hisseye dönüştürme hakkına sahip olup, dönüşüm sırasında kesirli hisse yerine nakit alma imkanı bulunuyor.

Bununla birlikte, toplam değer ilk ihraç edilen miktarın yüzde 25'inin altına düşerse veya belirli vergi olayları meydana gelirse, Strategy tüm imtiyazlı hisseleri nakit olarak geri satın alma hakkını elinde tutuyor. Önemli bir şirket olayı gerçekleşmesi durumunda ise, hissedarlar Strategy'den hisselerini geri almasını talep edebilecek.

Piyasa verilerine göre STRK hisseleri yüzde 2,1 düşüşle 92,40 dolardan işlem gününü tamamlarken, Strategy'nin A sınıfı adi hisseleri yüzde 5,6 değer kaybederek 287,18 dolardan kapanış yaptı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi Strategy kripto piyasasını sarsacak - Son Dakika

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