Bitcoin devi Strategy rekabet baskısı altında - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin devi Strategy rekabet baskısı altında

Bitcoin devi Strategy rekabet baskısı altında
28.05.2025 15:12
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Strategy Bitcoin alım hızını ciddi bir şekilde yavaşlattı. Şirketin haftalık alımları 1,3 milyar dolardan 348 milyon dolara geriledi. K33 araştırması artan kurumsal rekabet ve azalan hisse priminin bu durumu tetiklediğini belirtiyor. Trump Media gibi yeni oyuncular Bitcoin hazinesi yarışına katılırken Strategy'nin piyasa hakimiyeti sorgulanıyor.

Kurumsal Bitcoin hazinesi lideri Strategy, son haftalarda satın alma politikasında önemli değişiklikler yaptı. Kasım ayındaki agresif alım döneminde haftalık ortalama 2,13 milyar dolar tedarik ederken, son üç haftada bu rakam 788 milyon dolara düştü.

Strategy Bitcoin Alım Temposunu Düşürdü

Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) son açıklamasına göre şirket 19-25 Mayıs arasında her Bitcoin için ortalama 106.237 dolar fiyatla 4.020 BTC daha satın aldı. Bu alımlar için kullanılan sermayenin 348,7 milyon doları 21 milyar dolarlık ATM programından geldi.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, Strategy'nin mevcut piyasa arzının değerlendirme süratinin önceki programa kıyasla önemli ölçüde daha yavaş olduğunu vurguladı. İlk 21 milyar dolarlık ATM arzında yedi haftalık süreçte ortalama 2,13 milyar dolar toplandığını belirten Lunde, bu rakamın son üç haftada 788 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

Piyasa uzmanlarına göre bu yavaşlamanın temel nedeni artan kurumsal rekabet ve Strategy'nin hisse senedi MSTR'nin Bitcoin varlıklarına olan priminin azalması olarak gösteriliyor. Şirketin hisse primi geçen hafta yüzde 185'ten yüzde 163'e geriledi.

Bitcoin hazinesi benimseyen şirket sayısı artık 70'i aştı. Twenty One, Nakamoto, Trump Media and Technology Group gibi yeni oyuncular Michael Saylor'ın öncülük ettiği modeli takip ediyor. Bu durum yatırımcılara Strategy dışında daha fazla seçenek sunarak şirketin talebini potansiyel olarak azaltıyor.

Strategy şu anda toplam 580.250 BTC tutuyor ve bu varlıkların değeri 63,3 milyar doları aşıyor. Şirket bu BTC'leri ortalama 69.979 dolar fiyatla satın almış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi Strategy rekabet baskısı altında - Son Dakika

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