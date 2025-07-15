Bitcoin devi Strategy Wall Street'in dikkatini çekiyor - Son Dakika
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Bitcoin devi Strategy Wall Street'in dikkatini çekiyor

Bitcoin devi Strategy Wall Street\'in dikkatini çekiyor
15.07.2025 14:59  Güncelleme: 14:56
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TD Cowen, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy için hisse hedefini 680 dolara yükseltti. Analistler Bitcoin'in aralık ayında 155.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Strategy'nin 601.550 BTC rezerviyle bu senaryo gerçekleşirse hisse senedi büyük kazanç sağlayabilir. Şirketin 84 milyar dolarlık Bitcoin planı yatırımcılarına güven veriyor.

Strategy'nin agresif Bitcoin biriktirme stratejisi Wall Street'in dikkatini çekmeye devam ediyor. Şirket yakın zamanda 472,5 milyon dolara 4.225 BTC daha satın alarak toplam rezervlerini 601.550 BTC'ye çıkardı. TD Cowen analistleri, şirketin "42/42" planı çerçevesinde 2027 sonuna kadar 900.000 BTC'ye ulaşabileceğini belirtiyor.

Strategy Hisseleri Bitcoin Tahminleriyle Yükselişe Geçti

TD Cowen yetkililer, yayınladıkları raporunda Strategy'nin hisse senedi fiyatı için hedefini 590 dolardan 680 dolara yükseltti. Firmanın Bitcoin için temel senaryosu aralık ayına kadar yaklaşık 128.000 dolar olurken, yukarı yönlü senaryoda 155.000 dolar seviyesine işaret ediyor.

Strategy'nin hisse senedi yayın anında yüzde 3 artışla 448,20 dolara işlem gördü. Şirket BTC biriktirme stratejisini benimsediğinden beri Bitcoin üzerinden alternatif yatırım aracı haline geldi. TD Cowen'in iyimserliği, Bitcoin'in fiyat artışı beklentisine ve şirketin BTC biriktirmeye devam etme taahhüdüne dayanıyor.

Firmanın araştırmacıları "Rezerv varlıklarının değerini korumak için savunma stratejisi olarak başlayan durum, hissedar değeri yaratmayı hızlandırmaya yönelik fırsatçı bir strateji haline geldi." açıklamasında bulundu. Strategy'nin borç ve hisse senedi arzlarından elde edilen gelirler aracılığıyla Bitcoin satın almaya devam etmeyi planladığını belirttiler.

Strategy'nin 84 milyar dolar toplamayı hedefleyen "42/42" planı, bu tutarın eşit olarak hisse senedi ve borç arasında bölüneceğini öngörüyor. TD Cowen, şirketin 2027 sonuna kadar yaklaşık 900.000 BTC'ye sahip olacağını beklediklerini söyledi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi Strategy Wall Street'in dikkatini çekiyor - Son Dakika

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