Bitcoin devrimi: 13 bin kurum Strategy hisseleriyle ilgileniyor - Son Dakika
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Bitcoin devrimi: 13 bin kurum Strategy hisseleriyle ilgileniyor

Bitcoin devrimi: 13 bin kurum Strategy hisseleriyle ilgileniyor

Strategy, Bitcoin varlığını 531.644 BTC seviyesine çıkararak 13.000'den fazla kurumsal yatırımcıyı etkileyen bir dalga başlattı. Michael Saylor'ın yeni alım sinyalleri, 44,9 milyar dolarlık BTC portföyüyle piyasanın odak noktası haline geldi.

21.04.2025 13:32
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Strategy, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcıların gözdesi haline geldi. Şirketin Bitcoin varlıkları son alımla 531.644 BTC seviyesine ulaşarak toplam değeri 44,9 milyar doları aştı. Kurucu ortak Michael Saylor'ın sosyal medya paylaşımları, şirketin yeni Bitcoin alımlarının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar Strategy ile Bitcoin Piyasasına Yöneliyor

Piyasa verilerine göre Strategy, Bitcoin yatırımında yüzde 25'in üzerinde değer artışı sağlayarak toplamda 9 milyar doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanç elde etti. Şirketin son olarak 14 Nisan'da aldığı 3.459 BTC, yaklaşık 285 milyon dolara denk gelerek şirketin toplam Bitcoin birikimini 531.644 BTC'ye yükseltti. Mevcut piyasa değerine göre bu varlıkların toplam değeri 44,9 milyar doları aşıyor.

Michael Saylor, özellikle hafta sonları paylaştığı BTC grafikleriyle yeni alım sinyallerine dair ipuçları veriyor. 20 Nisan tarihli bir sosyal medya paylaşımında Saylor, "2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla kamuya açık verilere dayanarak, 13.000'den fazla kurum ve 814.000 perakende hesap doğrudan Strategy hisselerine sahiptir. Tahminen 55 milyon yararlanıcı ise ETF'ler, yatırım fonları, emekli maaşları ve sigorta portföyleri aracılığıyla dolaylı olarak maruz kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

Strategy, kripto para piyasasına sağladığı likiditenin yanı sıra hisse senedi ihracı ve kurumsal borç yoluyla Bitcoin birikimini artırmayı sürdürüyor. Aralık 2024'te teknoloji ağırlıklı bir endeks olan Nasdaq 100'e dahil edilmesi, pasif yatırım fonları aracılığıyla şirkete ve dolayısıyla Bitcoin'e yeni sermaye akışı getirdi.

Şubat 2025'te yayımlanan bir piyasa analizine göre, aralarında California, Florida, Wisconsin, Kuzey Carolina, Arizona, Colorado, Illinois, Louisiana, Maryland, New Jersey, Teksas ve Utah'ın da bulunduğu 12 ABD eyaletinin kamu fonları veya kurumsal hesaplar üzerinden Strategy'ye yatırım yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan, sektör analistlerine göre kurumsal yatırım fonlarından ve borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen toplam girişler, Bitcoin'in fiyatını kısa vadeli spekülatör etkisine karşı daha dirençli hale getiriyor. Analistler, BTC tabanlı ETF'lere yıl başından bu yana 2,4 milyar dolar civarında yeni fon girişi olduğunu, bunun da Bitcoin'in fiyatını desteklediğini vurguluyor.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin devrimi: 13 bin kurum Strategy hisseleriyle ilgileniyor - Son Dakika

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