Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti

Geniş Video İzle

Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Ocak tarihinde başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın kripto para birimlerine olan olumlu yaklaşımı kripto para piyasasını hareketlendirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin, Trump'ın başkanlık koltuğuna yeniden oturmasına sayılı günler kala yeniden yükselişe geçti.

17.01.2025 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonları, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasının eşiğinde, Bitcoin'in 100 bin doları aşmasıyla büyük ilgi görüyor. Yatırımcılar, Bitcoin'in değerinin artışını sürdürmesi ve olumlu düzenleyici beklentilerle fonlara akın ediyor. Trump'ın kripto para birimlerine olan desteği ve yatırım fonlarının performansı, piyasadaki yükselişi daha da pekiştiriyor.

Bitcoin Yükselişi Sürerken Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Bitcoin spot ETF'leri, Trump döneminin yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. SoSoValue'nin açıkladığı verilere göre, 12 farklı spot Bitcoin ETF'si ikinci gün üst üste yükselişini sürdürdü ve 626,15 milyon dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Böylece toplam yatırım tutarı 1,3 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği fon, 527,87 milyon dolarlık giriş ile BlackRock'ın IBIT fonu oldu. IBIT, şu anda 56,22 milyar dolarlık Bitcoin varlığıyla, toplam Bitcoin arzının yüzde 2,64'ünü elinde bulunduruyor. ARK ve 21Shares ortaklığıyla yönetilen ARKB fonu ise 155,44 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Diğer fonlardan VanEck'in HODL'u 5,68 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'si 4,39 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si 2,74 milyon dolarlık giriş kaydetti. Grayscale'in GBTC fonu ise genel eğilimin dışında kalarak 69,97 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Geri kalan altı Bitcoin ETF'sinde kayda değer bir değişim gözlenmedi. ETF'lerin toplam işlem hacmi 16 Ocak'ta 2,74 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki işlem gününün 3,18 milyar dolarlık hacminin altında kaldı.

Bitcoin fiyatı ise 17 Ocak'ta kısa süreliğine 102 bin dolar seviyesini test etti. Trump yönetiminin kripto para sektörüne yönelik olumlu yaklaşım beklentisi, piyasadaki iyimser havayı destekledi. Trump'ın kripto paraları ulusal öncelik haline getireceğini ve altın ile petrole benzer bir devlet destekli Bitcoin stratejisi geliştirmeyi planladığını açıklaması, yatırımcıların ilgisini artırdı. Son işlemlerde Bitcoin, yüzde 2'lik artışla 101.408 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:15:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.