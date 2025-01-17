Bitcoin Donald Trump etkisiyle yeniden yükselişe geçti

Kripto Para

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonları, Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasının eşiğinde, Bitcoin'in 100 bin doları aşmasıyla büyük ilgi görüyor. Yatırımcılar, Bitcoin'in değerinin artışını sürdürmesi ve olumlu düzenleyici beklentilerle fonlara akın ediyor. Trump'ın kripto para birimlerine olan desteği ve yatırım fonlarının performansı, piyasadaki yükselişi daha da pekiştiriyor.

Bitcoin Yükselişi Sürerken Bitcoin ETF'leri Yatırımcıların Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Bitcoin spot ETF'leri, Trump döneminin yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. SoSoValue'nin açıkladığı verilere göre, 12 farklı spot Bitcoin ETF'si ikinci gün üst üste yükselişini sürdürdü ve 626,15 milyon dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Böylece toplam yatırım tutarı 1,3 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği fon, 527,87 milyon dolarlık giriş ile BlackRock'ın IBIT fonu oldu. IBIT, şu anda 56,22 milyar dolarlık Bitcoin varlığıyla, toplam Bitcoin arzının yüzde 2,64'ünü elinde bulunduruyor. ARK ve 21Shares ortaklığıyla yönetilen ARKB fonu ise 155,44 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Diğer fonlardan VanEck'in HODL'u 5,68 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'si 4,39 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si 2,74 milyon dolarlık giriş kaydetti. Grayscale'in GBTC fonu ise genel eğilimin dışında kalarak 69,97 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Geri kalan altı Bitcoin ETF'sinde kayda değer bir değişim gözlenmedi. ETF'lerin toplam işlem hacmi 16 Ocak'ta 2,74 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki işlem gününün 3,18 milyar dolarlık hacminin altında kaldı.

Bitcoin fiyatı ise 17 Ocak'ta kısa süreliğine 102 bin dolar seviyesini test etti. Trump yönetiminin kripto para sektörüne yönelik olumlu yaklaşım beklentisi, piyasadaki iyimser havayı destekledi. Trump'ın kripto paraları ulusal öncelik haline getireceğini ve altın ile petrole benzer bir devlet destekli Bitcoin stratejisi geliştirmeyi planladığını açıklaması, yatırımcıların ilgisini artırdı. Son işlemlerde Bitcoin, yüzde 2'lik artışla 101.408 dolar seviyesinde seyrediyor.