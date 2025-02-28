Bitcoin düşüşü sonrası dipten alım ilgisi yükselişte

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Bitcoin, son günlerde 80.000 doların altına düşerken, "dip alım" söylemleri sosyal medya platformlarında yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar ise, bu coşkunun gerçek bir alım fırsatını yansıtıp yansıtmayabileceği konusunda fikirlerini belirtiyor. Ekonomik belirsizlikler ve piyasa tepkileri, yatırımcıların stratejilerini yeniden değerlendirmelerini gerektiriyor.

Trump Tarifeleri Kripto Piyasasını Vurdu Yatırımcılar Fırsatı Kovalıyor

Bitcoin'in yakın zamanda 80.000 doların altına gerilemesiyle, sosyal medya platformlarında "dip alım" terimine olan ilgi son yedi ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Blockchain analiz şirketi Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, 25-26 Şubat tarihlerinde X (eski adıyla Twitter), Reddit ve Telegram gibi platformlarda kripto para yatırımcıları arasında "dip alım" ifadesi büyük bir popülerlik kazandı. Temmuz 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan bu terim, yatırımcıların mevcut fiyat düşüşünü alım fırsatı olarak değerlendirme eğiliminde olduklarını gösteriyor. Santiment'in sosyal duyarlılık izleme mekanizması, kripto topluluğunun bu düşüşü "satın alınması gereken bir dip" olarak algıladığına işaret ediyor.

Google Trends verilerine göre "Buy the dip" (dipten alım) aramaları 26 Şubat'ta zirve yaparken, günümüzde bu ilginin önemli ölçüde azaldığı gözlemleniyor. Arama sonuçlarında dipten alım konusuyla ilgili sorgular son dönemde ciddi artış gösterdi.

Bitcoin'deki değer kaybının arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın son ekonomik kararları yatıyor. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Meksika ve Kanada'ya yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergilerinin Mart ayında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından küresel piyasalarda riskli varlıklara olan talep azaldı ve kripto para birimleri sert düşüşler yaşadı. Bitcoin, Trump'ın gümrük tarifeleri ve Çin'e yönelik ilave yüzde 10'luk tarife tehdidi sonrasında 25 Şubat'ta 90.000 doların altına geriledi ve daha sonra 80.000 dolar seviyesinin de altına düştü.

CoinMarketCap'in sağladığı verilere göre, Bitcoin son 30 günde yüzde 21'den fazla değer kaybetti ve şu anda 79.056 dolar civarında işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri son günlerde yaklaşık yüzde 9 oranında azalarak 2,87 trilyon dolara geriledi. Ethereum da benzer bir düşüş yaşayarak yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti ve şu an 2.122 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Santiment'in analistleri, piyasaların genellikle kalabalığın beklentilerinin aksi yönünde hareket etme eğiliminde olduğunu vurguluyorlar. Bu bağlamda, şu anki yaygın iyimserlik, fiyatların ileride daha da gerileyebileceğinin bir göstergesi olabilir.

Uzmanlar, yatırımcıların sosyal medya eğilimlerinden ziyade teknik analizlere ve makroekonomik faktörlere odaklanmalarının önemini belirtiyorlar. Gerçek bir dip alım fırsatının, piyasada iyimserliğin azaldığı ve karamsar havanın arttığı dönemlerde ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar.