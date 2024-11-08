Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı

Geniş Video İzle

Global varlık yöneticisi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si, 7 Kasım'da 1,1 milyar dolarlık rekor bir girişle finans tarihine geçti. Bu başarı, Bitcoin'in yeni zirvelere ulaştığı bir dönemde gerçekleşti ve yatırımcı ilgisini daha da artırdı.

08.11.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si finans dünyasında yeni bir rekorla gündemde. 7 Kasım'da tek bir gün içinde 1,1 milyar dolarlık dev bir giriş kaydederek piyasalarda büyük bir hareketlilik yarattı. Bu gelişme, Bitcoin'in değerinin 76,943 dolarla zirveye ulaşmasıyla aynı zamana denk geldi.

Finans Devi BlackRock, Kripto Dünyasında Liderliği Ele Geçiriyor

Kripto para piyasalarının önde gelen kurumsal yatırımcılarından BlackRock, spot Bitcoin ETF'si ile çığır açan bir başarıya imza attı. Ocak ayından bu yana yatırımcıların yoğun ilgisini çeken fon, 7 Kasım tarihinde görülmemiş bir performans sergiledi ve günlük bazda 1,1 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Bu rekor seviyedeki yatırım akışı, Bitcoin'in 76.943 dolar ile tarihi zirveyi gördüğü güne denk geldi. BlackRock'ın bu etkileyici performansı, ABD piyasasında işlem gören diğer 11 spot Bitcoin ETF'si arasında toplam girişlerin yüzde 82'sini tek başına elde etmesiyle dikkat çekti.

Piyasadaki diğer önemli oyunculardan Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu 190,9 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer alırken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 17,6 milyon dolarlık yatırımla üçüncü sırada konumlandı.

Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas ise yaşanan yoğun ilginin kendisini bile şaşırttığını ifade etti. Bu göz alıcı performans, Donald Trump'ın seçim başarısının ardından piyasaların ilk 20 dakikasında kaydedilen 1,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle aynı seviyeye ulaştı.

Bitcoin\'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF\'si tarih yazdı

Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:34:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.