Bitcoin EFT\'lerindeki iki günlük pozitif seri sona erdi

Kripto piyasaları son dönemde dalgalı bir seyir izlerken, kurumsal yatırımcıların davranışları önemli sinyaller veriyor. SoSoValue verilerine göre çarşamba günü ABD spot Bitcoin ETF'lerinden 169,9 milyon dolar değerinde net para çıkışı yaşandı. Bu durum, önceki iki günde görülen pozitif akışın tersine döndüğünü gösteriyor.

BlackRock'ın IBIT Fonu 30 Milyon Dolar Çekti

Fidelity'nin FBTC fonu günü 113,8 milyon dolar net çıkışla kapattı. Aynı zamanda Ark ve 21Shares'in ortak fonu ARKB'den de 113,3 milyon dolar para kaçışı görüldü. Bu iki ETF, çarşamba günü çıkış kaydeden tek fonlar oldu.

Bununla birlikte tüm tablo olumsuz değildi. BlackRock'ın IBIT fonu, net varlık bakımından en büyük spot Bitcoin ETF'i olarak 30,6 milyon dolar giriş çekti. Bitwise'ın BITB fonu da 12,8 milyon dolar pozitif akış kaydetti. Grayscale'in Bitcoin Mini Trust'ı, VanEck'in HODL'u, Valkyrie'nin BRRR'si ve Invesco'nun BTCO'su da gün içinde para girişi olan ETF'ler arasında konumlandı.

Bu çıkışlar, önceki iki günde görülen olumlu akışı tersine çevirdi. Spot Bitcoin ETF'leri pazartesi günü 1,5 milyon dolar, salı günü ise 76,4 milyon dolar net giriş kaydetmişti.

Piyasadaki bu hareketler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisi altında şekilleniyor. Beyaz Saray'ın Çin ihracatına yüzde 245'e varan tarife önerisi, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Spot Ethereum ETF'leri ise olumsuz trendini sürdürüyor. Bu ürünlerden dün 12 milyon dolar çıkış yaşanarak, negatif akış serisi yedinci ardışık güne uzadı.