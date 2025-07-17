Bitcoin ETF'leri dokuzuncu günde de milyonlar çekmeye devam ediyor - Son Dakika
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Bitcoin ETF'leri dokuzuncu günde de milyonlar çekmeye devam ediyor

Bitcoin ETF\'leri dokuzuncu günde de milyonlar çekmeye devam ediyor
17.07.2025 10:27  Güncelleme: 10:24
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Bitcoin ETF'leri dokuz gün net giriş aldı. Bu kesintisiz giriş dönemimde toplam 4,4 milyar dolar toplayarak dün 403 milyon dolarlık giriş kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonu 416 milyon dolarla günlük liderliği sürdürürken, kurumsal yatırımcılar Bitcoin'e olan güvenini artırmaya devam ediyor. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası beklentileri arasında yaşanıyor.

Amerikan spot Bitcoin ETF'leri SoSoValue verilerine göre dokuzuncu ardışık günde pozitif net giriş kaydetti. BlackRock'ın IBIT fonunun öncülük ettiği bu trend, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güveninin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu gelişmenin Fed'in muhtemel faiz indirimi beklentileriyle desteklendiğini belirtiyor.

BlackRock Bitcoin ETF Yarışındaki Farkı Açmaya Devam Ediyor

BlackRock'ın IBIT fonu, salı günü 416,35 milyon dolarlık net giriş ile günün lider fonu olmayı sürdürdü. VanEck'in HODL fonu 19 milyon dolarlık pozitif akışla ikinci sırada yer alırken, Grayscale'in Mini Bitcoin Trust ve Bitwise'ın BITB fonları da net giriş kaydetti.

Girişlerin yanı sıra, üç Bitcoin fonu negatif akış yaşadı. Grayscale'in GBTC fonundan 41,22 milyon dolar çıkış olurken, Fidelity'nin FBTC fonu 23 milyon dolarlık çekilme gördü. Ark & 21Shares'in ARKB fonu ise 6,21 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

Spot Bitcoin ETF'leri genel toplamda 53,07 milyar dolarlık kümülatif net giriş biriktirdi. Son dokuz işlem gününde bu 4,4 milyar dolar topladı. Bu durum, nisan ayında başlayan sürekli büyüme dönemini uzatarak yaklaşık 17 milyar dolarlık girişe ulaştı.

Presto Research araştırma analisti Min Jung, Bitcoin ETF'lerinin nisan ayından beri kesintisiz giriş çektiğini ve bunun artan kurumsal ilgi ile kurumsal hazine benimsemesini yansıttığını söyledi. Jung, bu istikrarlı talebin Bitcoin'in dijital varlık alanındaki benzersiz konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Öte yandan spot Ethereum ETF'leri de sekizinci ardışık net giriş günlerini kaydetmeye devam ederek 192,33 milyon dolar bildirdi. Bitcoin şu anda 117.960 dolarda işlem görüyor ve bugün yüzde 0,25 değer kazandı.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in temel TÜFE verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından 118 bin dolar civarında sağlam konum koruyabildiğini belirtti. Ruck, bu durumun Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını artırdığını ve bunun Bitcoin talebinde artışa yol açabileceğini ifade etti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri dokuzuncu günde de milyonlar çekmeye devam ediyor - Son Dakika

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