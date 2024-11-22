Bitcoin ETF'leri finans tarihine adını yazdırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ETF'leri finans tarihine adını yazdırdı

Bitcoin ETF\'leri finans tarihine adını yazdırdı

ABD'de spot Bitcoin (BTC) borsada işlem gören fonları, kümülatif net girişlerde 30 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. BlackRock'ın IBIT fonu 608 milyon dolarla günlük girişlere öncülük ederken, Bitcoin 99.300 dolar seviyesine ulaşarak 100 bin dolar psikolojik sınırına yaklaştı.

22.11.2024 16:09
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Lider kripto para birimi Bitcoin'in yükseliş trendi, ABD'deki spot ETF'lerin başarısıyla birlikte devam ediyor. Donald Trump'ın yeniden seçilmesi sonrasında oluşan olumlu piyasa atmosferi, spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacimlerini ve net girişlerini rekor seviyelere taşıdı.

IBIT ve FBTC Piyasaya Yön Veriyor

ABD spot Bitcoin ETF'leri, tarihi bir başarı elde etti. SoSoValue verilerine göre 12 Bitcoin ETF'si perşembe günü toplam 1 milyar dolarlık günlük net giriş kaydetti. Bu gelişme, kümülatif toplam akışı 30,35 milyar dolara yükseltti.

Piyasanın lider kurumları arasında yer alan BlackRock'ın IBIT fonu 608,41 milyon dolar ile en yüksek girişi gerçekleştirdi. Fidelity'nin FBTC'si 300,95 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Bitwise'ın spot Bitcoin fonu 68 milyon dolar, Ark ve 21Shares'in ARKB'si ise 17 milyon dolar giriş sağladı.

Piyasa görünümü içinde dikkat çeken bir diğer nokta, Grayscale'in GBTC'sinin 7,8 milyon dolar net çıkış yaşaması oldu. Diğer dört fon sıfır akış gösterirken, 12 ETF toplamda 7,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Ethereum (ETH) cephesinde ise farklı bir tablo gözlemlendi. ABD'deki spot Ethereum ETF'leri perşembe günü 9,05 milyon dolar net çıkış yaşadı. Dokuz Ether ETF'si 839,64 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri finans tarihine adını yazdırdı - Son Dakika

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