Bitcoin ETF\'leri finans tarihine adını yazdırdı

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Lider kripto para birimi Bitcoin'in yükseliş trendi, ABD'deki spot ETF'lerin başarısıyla birlikte devam ediyor. Donald Trump'ın yeniden seçilmesi sonrasında oluşan olumlu piyasa atmosferi, spot Bitcoin ETF'lerinin işlem hacimlerini ve net girişlerini rekor seviyelere taşıdı.

IBIT ve FBTC Piyasaya Yön Veriyor

ABD spot Bitcoin ETF'leri, tarihi bir başarı elde etti. SoSoValue verilerine göre 12 Bitcoin ETF'si perşembe günü toplam 1 milyar dolarlık günlük net giriş kaydetti. Bu gelişme, kümülatif toplam akışı 30,35 milyar dolara yükseltti.

Piyasanın lider kurumları arasında yer alan BlackRock'ın IBIT fonu 608,41 milyon dolar ile en yüksek girişi gerçekleştirdi. Fidelity'nin FBTC'si 300,95 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Bitwise'ın spot Bitcoin fonu 68 milyon dolar, Ark ve 21Shares'in ARKB'si ise 17 milyon dolar giriş sağladı.

Piyasa görünümü içinde dikkat çeken bir diğer nokta, Grayscale'in GBTC'sinin 7,8 milyon dolar net çıkış yaşaması oldu. Diğer dört fon sıfır akış gösterirken, 12 ETF toplamda 7,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Ethereum (ETH) cephesinde ise farklı bir tablo gözlemlendi. ABD'deki spot Ethereum ETF'leri perşembe günü 9,05 milyon dolar net çıkış yaşadı. Dokuz Ether ETF'si 839,64 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi.