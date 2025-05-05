Bitcoin ETF'leri haftalık madenciliği gölgede bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin ETF'leri haftalık madenciliği gölgede bıraktı

Bitcoin ETF\'leri haftalık madenciliği gölgede bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spot Bitcoin ETF'leri, geçtiğimiz hafta madencilerin ürettiği miktarın altı katına denk gelen 18.644 BTC satın aldı. Aynı süreçte madenciler tarafından üretilen Bitcoin miktarı sadece 3.150 olurken, günlük üretim 450 BTC ile sınırlı kaldı. BlackRock'ın fonu 17 gündür kesintisiz alım yaparken, sektör 110 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

05.05.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasındaki etkisi giderek artarken, ABD merkezli Bitcoin ETF'leri arz-talep dinamiklerini önemli ölçüde değiştiriyor. HODL15Capital'ın yayınladığı rapora göre ETF ihraççıları bir önceki haftada madencilerin ürettiği 3.150 BTC'ye karşılık 18.644 Bitcoin satın aldı.

Bitcoin ETF'leri Haftalık Üretiminin Altı Katını Topluyor

Bu büyük ölçekli alımlar, Bitcoin'in 2 Mayıs'ta 97.700 dolara ulaşan altı haftalık yükselişine katkıda bulundu. Ancak lider kripto para birimi Bitcoin şu anda tekrar 94.000 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bu rakam, yedi gün önceki fiyatla aynı seviye.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT), sektör lideri konumunu korurken son beş işlem gününde neredeyse 2,5 milyar dolarlık girişe tanık oldu. Fon, 17 gündür çıkış yaşamadan yoluna devam ediyor.

ETF Store yöneticisi Nate Graci blog yazısında, spot Bitcoin ETF'lerinin önemli dağıtım kısıtlamalarına rağmen neredeyse 110 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştığını dile getirdi.

Geraci, birçok varlık yönetimi platformunun hala finansal danışmanların ve aracıların Bitcoin ETP'lerini tavsiye etmelerini veya bunlara erişim sağlamalarını kısıtladığını veya yasakladığını ekledi. Bu durum, Geraci'nin deyimiyle spot Bitcoin ETF'lerinin "elleri arkadan bağlı şekilde" faaliyet göstermesine neden oluyor.

Bu arada, Canary Capital spot Litecoin (LTC) ETF başvurusu için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ikinci bir son tarih kararı 5 Mayıs'a kadar bekleniyor. İhraççı, Ekim ayında spot XRP ETF'nin yanı sıra spot Litecoin ETF için de başvuruda bulunmuştu.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart "Eğer herhangi bir varlığın erken onay alma şansı varsa, benim görüşüme göre bu Litecoin'dir." dedi. "Kişisel olarak bir gecikmenin daha olası olduğunu düşünüyorum." diye sözlerine devam etti. Meslektaşı analist Eric Balchunas da bu yılın başlarında benzer görüşü dile getirmişti.

Bloomberg'in Nisan ayında bildirdiğine göre 70'ten fazla ABD kripto ETF'si bu yıl SEC'in kararını bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri haftalık madenciliği gölgede bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:56:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri haftalık madenciliği gölgede bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.