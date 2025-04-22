Bitcoin ETF'leri Ocak'tan bu yana en büyük girişleri kaydetti - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ETF'leri Ocak'tan bu yana en büyük girişleri kaydetti

Bitcoin ETF\'leri Ocak\'tan bu yana en büyük girişleri kaydetti

ABD'deki Bitcoin (BTC) borsada işlem gören fonları (ETF) 21 Nisan'da 381,3 milyon dolarlık rekor günlük girişle Ocak ayından bu yana en yüksek performansı sergiledi. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), 116,1 milyon dolarla en büyük payı alırken, Bitcoin'in 88.500 dolar seviyesine ulaşmasıyla kripto piyasaları toplam değeri 2,84 trilyon dolara yükseldi.

22.04.2025 11:30
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Kripto piyasaları canlılığını korurken geleneksel borsalar düşüş yaşadı. ABD piyasaları Paskalya tatili sonrası S&P 500'ün yüzde 2,4, Nasdaq ve Dow Jones'un her birinin yüzde 2,5 düşmesiyle kırmızıda kapandı. Kripto varlıklar ise üç günlük tatil boyunca 800 milyar dolarlık değer artışı kaydetti.

Toplam Kripto Piyasa Değeri 2,84 Trilyon Dolara Ulaştı

Bitcoin ETF'leri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı tehditleri arasında son birkaç hafta içinde girişleri sürdürmekte zorlandı.

CoinGecko verileri, Bitcoin'in Şubat başında 100.000 doların altına düştüğünü ve Trump'ın her ülkeye gümrük vergileri koymasından günler sonra 7 Nisan'da 74.773 dolar ile 2025 yılının en düşük seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu (FBTC), 21 Nisan için 87,6 milyon dolar ile ikinci en büyük girişi görürken Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ve şirketin Bitcoin Mini Trust ETF'si (BTC) 69,1 milyon dolarlık ortak net girişler gördü.

Piyasa değeri bakımından grup içinde en büyüğü olan BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT), 17 Nisan'da hafta sonu işlem molasından önce gördüğü girişlerin yaklaşık yarısı olan 41,6 milyon dolara ulaşan net girişler yaşadı.

Bitcoin'in son yükselişi, kripto pazarının direncini bir kez daha kanıtladı. Ocak ayı sonunda altı haneli fiyat seviyesine ulaşan Bitcoin, son haftalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen yeniden güçlü bir yükseliş trendi içerisine girdi.

Kripto analiz platformları, ETF girişlerindeki bu artışın Bitcoin fiyatıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Kurumsal yatırımcıların ETF'ler aracılığıyla Bitcoin'e erişiminin kolaylaşması, uzun vadede fiyat istikrarını destekleyebilir.

Blockchain teknolojisine dayalı kripto varlıklar, geleneksel piyasalardan farklı çalışma saatleriyle 7/24 işlem imkanı sunuyor. Bu özellik, küresel ekonomik belirsizlikler karşısında alternatif bir yatırım aracı olarak değerini koruyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri Ocak'tan bu yana en büyük girişleri kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri Ocak'tan bu yana en büyük girişleri kaydetti - Son Dakika
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