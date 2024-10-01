Bitcoin ETF'leri rekor kırarken Ethereum piyasası dalgalanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin ETF'leri rekor kırarken Ethereum piyasası dalgalanıyor

Bitcoin ETF\'leri rekor kırarken Ethereum piyasası dalgalanıyor

ABD'deki spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, yatırımcı akışları ile dikkat çekiyor. Bitcoin ETF'leri art arda sekiz gün boyunca yükselişini sürdürürken, Ethereum ETF'leri mütevazı çıkışlar yaşadı. Grayscale ve BlackRock gibi büyük oyuncuların etkisiyle piyasa dinamikleri şekilleniyor.

01.10.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin ETF'leri sekiz günlük bir yükseliş serisini sürdürürken, Ethereum ETF'leri dalgalar içinde dalgalanıyor. Bu ETF'lerin performansı, yatırımcıların kripto para birimi piyasalarındaki hareketlilikten nasıl faydalandığını gözler önüne seriyor.

Bitcoin Yükselirken Ethereum Düşüşte: ETF Piyasalarında Son Durum

ABD'de spot Bitcoin ETF'leri, geçtiğimiz hafta boyunca olumlu bir seyir izledi. Pazartesi günü gerçekleşen 61,3 milyon dolarlık net giriş, bu olumlu trendin sekizinci güne taşınmasını sağladı.

Piyasa analistlerinden SosoValue'nun raporuna göre yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ürün BlackRock'ın IBIT ETF'si oldu. IBIT, söz konusu dönemde 72,15 milyon dolarlık bir yatırım çekmeyi başardı. Fidelity'nin FBTC'si de 8,32 milyon dolarlık bir artış kaydetti.

ABD borsalarında işlem gören kripto para tabanlı tüm ETF'ler aynı başarıyı yakalayamadı. Ark ve 21Shares'in ortak ürünü ARKB, Cuma günü yaşadığı 203,07 milyon dolarlık rekor girişin ardından Pazartesi günü 9,5 milyon dolarlık bir çıkışla karşılaştı. Benzer şekilde, Bitwise'ın BITB ürünü de 9,67 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı.

Grayscale'in GBTC'si ise ilginç bir seyir izledi. Cuma günü 26,15 milyon dolarlık bir giriş yaşayan ürün, Pazartesi günü herhangi bir değişiklik göstermedi. Diğer yedi spot Bitcoin ETF'sinde de net bir giriş veya çıkış gözlenmedi.

ETF'lerin toplam işlem hacminde ise düşüş yaşandı. Cuma günü 1,87 milyar dolar olan hacim, Pazartesi günü 1,37 milyar dolara geriledi.

Ethereum cephesinde ise tablonun biraz daha karışık olduğu görülüyor. ABD'deki spot Ethereum ETF'leri, Cuma günü yaşanan 58,65 milyon dolarlık girişin ardından Pazartesi günü 822.290 dolarlık bir çıkışla karşılaştı. Grayscale Ethereum Trust 11,81 milyon dolarlık fon çıkışıyla dikkat çekerken, BlackRock'ın ETHA'sı 10,99 milyon dolarlık girişle beş gün üst üste artış kaydetti. Diğer yedi spot Ethereum ETF'sinde ise değişiklik olmadı.

Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi de düşüş gösterdi. Cuma günü 249,09 milyon dolar olan hacim, Pazartesi günü 149,14 milyon dolara geriledi.

Kripto para birimlerinin fiyatlarında da dalgalanmalar yaşandı. Son piyasa verilerine göre, son 24 saatte Bitcoin yüzde 1,17 değer kaybederek 63.765 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum yüzde 0,26'lık bir artışla 2.640 dolar seviyesine yükseldi.

Piyasa uzmanları, ETF hareketlerinin ve fiyat dalgalanmalarının yakından takip edilmesi gerektiğini, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Kripto Para, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri rekor kırarken Ethereum piyasası dalgalanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri rekor kırarken Ethereum piyasası dalgalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement