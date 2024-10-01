Bitcoin ETF\'leri rekor kırarken Ethereum piyasası dalgalanıyor

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ABD'nin spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin ETF'leri sekiz günlük bir yükseliş serisini sürdürürken, Ethereum ETF'leri dalgalar içinde dalgalanıyor. Bu ETF'lerin performansı, yatırımcıların kripto para birimi piyasalarındaki hareketlilikten nasıl faydalandığını gözler önüne seriyor.

Bitcoin Yükselirken Ethereum Düşüşte: ETF Piyasalarında Son Durum

ABD'de spot Bitcoin ETF'leri, geçtiğimiz hafta boyunca olumlu bir seyir izledi. Pazartesi günü gerçekleşen 61,3 milyon dolarlık net giriş, bu olumlu trendin sekizinci güne taşınmasını sağladı.

Piyasa analistlerinden SosoValue'nun raporuna göre yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ürün BlackRock'ın IBIT ETF'si oldu. IBIT, söz konusu dönemde 72,15 milyon dolarlık bir yatırım çekmeyi başardı. Fidelity'nin FBTC'si de 8,32 milyon dolarlık bir artış kaydetti.

ABD borsalarında işlem gören kripto para tabanlı tüm ETF'ler aynı başarıyı yakalayamadı. Ark ve 21Shares'in ortak ürünü ARKB, Cuma günü yaşadığı 203,07 milyon dolarlık rekor girişin ardından Pazartesi günü 9,5 milyon dolarlık bir çıkışla karşılaştı. Benzer şekilde, Bitwise'ın BITB ürünü de 9,67 milyon dolarlık bir çıkış yaşadı.

Grayscale'in GBTC'si ise ilginç bir seyir izledi. Cuma günü 26,15 milyon dolarlık bir giriş yaşayan ürün, Pazartesi günü herhangi bir değişiklik göstermedi. Diğer yedi spot Bitcoin ETF'sinde de net bir giriş veya çıkış gözlenmedi.

ETF'lerin toplam işlem hacminde ise düşüş yaşandı. Cuma günü 1,87 milyar dolar olan hacim, Pazartesi günü 1,37 milyar dolara geriledi.

Ethereum cephesinde ise tablonun biraz daha karışık olduğu görülüyor. ABD'deki spot Ethereum ETF'leri, Cuma günü yaşanan 58,65 milyon dolarlık girişin ardından Pazartesi günü 822.290 dolarlık bir çıkışla karşılaştı. Grayscale Ethereum Trust 11,81 milyon dolarlık fon çıkışıyla dikkat çekerken, BlackRock'ın ETHA'sı 10,99 milyon dolarlık girişle beş gün üst üste artış kaydetti. Diğer yedi spot Ethereum ETF'sinde ise değişiklik olmadı.

Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi de düşüş gösterdi. Cuma günü 249,09 milyon dolar olan hacim, Pazartesi günü 149,14 milyon dolara geriledi.

Kripto para birimlerinin fiyatlarında da dalgalanmalar yaşandı. Son piyasa verilerine göre, son 24 saatte Bitcoin yüzde 1,17 değer kaybederek 63.765 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum yüzde 0,26'lık bir artışla 2.640 dolar seviyesine yükseldi.

Piyasa uzmanları, ETF hareketlerinin ve fiyat dalgalanmalarının yakından takip edilmesi gerektiğini, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.