Bitcoin ETF\'leri tek günde 609 milyon dolar topladı

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisi ETF verileriyle kendini gösteriyor. Spot Bitcoin fonlarının pozitif akış serisi Bitcoin'in 108.000 dolarlık önceki rekorunu kırmasıyla aynı zamana denk geldi. BTC Markets CEO'su Caroline Bowler, mevcut ilginin kurumsal düzeyde altyapı ve güçlenmiş düzenleyici netlik tarafından desteklendiğini belirtiyor.

Spot Bitcoin Fonları Altı Günlük Pozitif Seriyi Sürdürüyor

BlackRock'ın IBIT fonu geçtiğimiz gün 530,6 milyon dolarlık girişle ETF piyasasında liderliği ele aldı. Fidelity'nin FBTC'si, Bitwise'ın BITB'si ve Grayscale Mini BTC Trust'ı da 20 milyon doları aşan pozitif akışlar kaydetti. VanEck, Ark & 21Shares ve Valkyrie'den spot ETF'ler de net girişler gördü.

12 Bitcoin ETF'si toplu olarak 7,64 milyar dolarlık işlem hacmi kaydederek 25 Şubat'tan bu yana en büyük tek seviyeye ulaştı. Mayıs ayında şimdiye kadar ETF'ler 4,24 milyar dolar değerinde net giriş görerek toplam kümülatif girişleri 43,38 milyar dolara çıkardı.

HashKey Capital ortağı Jupiter Zheng, Bitcoin'in "keşfedilmemiş bölgeye" girdiğini belirterek önümüzdeki dönemde muhtemelen artan oynaklık göreceğini söyledi. Zheng, piyasa katılımcılarının şimdi Bitcoin'in uzun vadeli değerlemesini değerlendirirken istikrarsız jeopolitik ve makroekonomik koşulları göz önünde bulundurmaya başladığını açıkladı.

BTC Markets CEO'su Caroline Bowler, yatırımcı duyarlılığının kesin bir şekilde değiştiğini ve bunun kurumsal tarzda tahsisleri yansıttığını vurguladı. Bowler, mevcut ilginin kurumsal düzeyde altyapı ve daha güçlü düzenleyici netlik tarafından desteklendiğini belirtti.