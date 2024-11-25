Bitcoin ETF'leri yedi ayda altın fonlarını geride bıraktı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ETF'leri yedi ayda altın fonlarını geride bıraktı

Bitcoin ETF\'leri yedi ayda altın fonlarını geride bıraktı

Küresel kripto yatırım ürünleri tarihi bir dönemeçte yer alıyor. CoinShares verilerine göre geçen hafta rekor seviyede 3,13 milyar dolar net giriş yaşandı. BlackRock'ın IBIT ürünü tek başına 2,05 milyar dolar çekti.

25.11.2024 17:17
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Yatırım akışı yedinci haftada da devam ederken Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesine yaklaşması yönetilen toplam varlık değerini 153,3 milyar dolar ile yeni bir zirveye taşıdı. Bu gelişme, kripto para pazarının kurumsal yatırımcılar nezdinde artan önemini gösteriyor.

BlackRock IBIT Fonu 2 Milyar Dolar Barajını Aştı

ABD merkezli spot Bitcoin ETF'leri piyasaya öncülük etmeyi sürdürüyor. Son hafta içinde 3,38 milyar dolarlık rekor net giriş gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT ürünü özellikle dikkat çekiyor. Tek başına 2,05 milyar dolarlık bir performans sergiledi.

Bitcoin bazlı fonlar küresel ölçekte 3 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Yükselen fiyatlar kısa Bitcoin pozisyonlarındaki ilgiyi uyandırdı. Bu ürünlere 10 milyon dolarlık giriş oldu.

Altcoin bazlı fonlar da yükseliş trendinden yararlandı. Solana yatırım ürünleri 16 milyon dolar net girişle Ethereum'u geride bıraktı. XRP, Litecoin ve Chainlink fonları sırasıyla 15 milyon dolar, 4,1 milyon dolar ve 1,3 milyon dolarlık giriş gördü.

GMCI 30 endeksi son 24 saatte yüzde 3,4 artış gösterdi. Endeks yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 94'lük bir performans kazanç elde etti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'leri yedi ayda altın fonlarını geride bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ETF'leri yedi ayda altın fonlarını geride bıraktı - Son Dakika
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