Bitcoin ETF'lerinde 4 haftanın ardından 296 milyon dolarlık çıkış
28.03.2026 17:55
Spot Bitcoin ETF'leri dört haftalık kesintisiz giriş serisini 296 milyon dolarlık net çıkışla sonlandırdı. Makro belirsizlik sermayeyi yönlü pozisyon almaktan uzak tutuyor.

Cuma günü sona eren haftada spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) net 296,18 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Sona eren dört haftalık giriş serisinde toplam 2,2 milyar doların üzerinde sermaye bu fonlara akmıştı. Girişler bir önceki haftada 95,18 milyon dolarla yavaşlamış, bu hafta ise tamamen tersine dönmüştü.

Haftanın son iki işlem gününde çıkışlar belirleyici oldu. Perşembe ve cuma birlikte 396 milyon doların üzerinde net çıkış kaydederken cuma günü tek başına 225,48 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu rakam, 3 Mart'taki 348 milyon dolarlık günlük çıkışın ardından kaydedilen en yüksek tek günlük çekilme oldu.

Kümülatif net girişler 55,93 milyar dolar seviyesinde tutunurken toplam net varlıklar bir önceki haftanın 90 milyar dolarının üzerindeki değerinden 84,77 milyar dolara geriledi. Haftalık işlem hacmi de aynı yönde hareket etti: Mart başındaki 25,87 milyar dolardan bu hafta 14,26 milyar dolara indi.

ETHEREUM ETF'LERİNDE ART ARDA İKİNCİ HAFTA ÇIKIŞ

Piyasa görünümünü "yüzeyde sakin, içinde dengesiz" olarak tanımlayan Bitunix analistine göre jeopolitik riskler çözüme kavuşmadan politika yapıcılar dışarıya durağan bir tablo çizmeye çalışıyor. ABD-AB ticaret anlaşması ve Orta Doğu'daki gerilimin geçici olarak yatışması piyasa stresini hafifletti. Altta yatan riskler ise varlığını koruyor. Bu tabloda Bitcoin, bir atılım varlığı gibi değil likidite koşullarının yansıması gibi davranıyor. Bitcoin fiyatı yayım sırasında 65.000-72.000 dolar aralığında seyrediyor.

"Sermaye piyasadan çıkmıyor, ama yönlü risk almak da istemiyor." diyen analist, net bir trend için makro koşulların hizalanması gerektiğini vurguladı.

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri de olumsuz seyri sürdürdü. Haftalık net çıkış 206,58 milyon dolara ulaşarak art arda ikinci haftayı kayıpla kapattı. Fonlar, 18 Mart'tan bu yana her işlem gününde çıkış yaşadı. En yüksek günlük çıkış perşembede 92,54 milyon dolar, cumada ise 48,54 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
