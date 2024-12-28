Bitcoin ETF'lerinde rekor giriş - Son Dakika
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Bitcoin ETF'lerinde rekor giriş

Bitcoin ETF\'lerinde rekor giriş

Spot Bitcoin ETF'lerinde dört günlük düşüş trendi sona erdi. Fidelity ve Ark öncülüğünde gerçekleşen 475 milyon doları aşkın net giriş, yatırımcı güveninin yeniden güçlendiğini gösteriyor. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmasına işaret ediyor.

28.12.2024 13:01
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Bitcoin ETF'leri Noel sonrası dönemde yeni bir ivme kazandı. Sosovalue verilerine göre Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ve ARK 21shares Bitcoin ETF, sırasıyla 245 milyon dolar ve 187 milyon dolarlık net girişle öne çıktı. Bu dönüm noktası, düzenleyici onayların artmasıyla kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara yönelik ilgisinin yükseldiğini gösteriyor.

Bitcoin ETF Pazarında Yeni Dönem Başlıyor

Spot Bitcoin ETF'lerinde yaşanan toplam net girişler 475 milyon doları aştı. Blackrock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) 56,5 milyon dolar toplarken, Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) ve Vaneck Bitcoin ETF (HODL) sırasıyla 7,2 milyon dolar ve 2,7 milyon dolarlık daha mütevazı net girişler kaydetti.

Grayscale'in büyük fonu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ve Bitwise'ın Bitcoin ETF'si (BITB) kaybetti. GBTC 24,2 milyon dolar, BITB ise 8,3 milyon dolar net günlük çıkış yaşadı. Diğer beş fonun akışları değişmeden kaldı.

Ark CEO'su Cathy Wood, verdiği röportajda "Düzenleyici yeşil ışıkların artmasıyla kurumsal yatırımcıların bu yeni varlık sınıfına odaklandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski başkan adayı Vivek Ramaswamy'nin ortak kurucusu olduğu Strive Asset Management, ilk Bitcoin Bond ETF'sini başlatmak için başvuruda bulundu. Şirket hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların portföylerinde Bitcoin ekonomisine anlamlı bir temel tahsis yapmaları gerektiğini savunuyor. Tüm spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net varlıkları 108,24 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'lerinde rekor giriş - Son Dakika

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