Bitcoin ETF\'lerinde tarihi çıkış

Kripto Para

Kripto para piyasaları için kritik önem taşıyan spot Bitcoin ETF'lerinde endişe verici gelişmeler devam ediyor. Altı günlük pozitif akış serisinin ardından gelen bu sert düşüş, kurumsal yatırımcıların temkinli duruşunu gösteriyor.

BlackRock ve VanEck ETF'leri Pozitif Bölgede

Fidelity'nin FBTC ETF'si, 1 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük net çıkışını kaydetti. Fondan 179,2 milyon dolar çıkış oldu. Ark ve 21Shares'in ARKB'si 161,7 milyon dolar, Bitwise'ın BITB'si ise 113,9 milyon dolar çıkış yaşadı.

Piyasanın lideri konumundaki BlackRock'ın IBIT'i bu zorlu süreçte pozitif ayrışmayı başardı. IBIT 126,5 milyon dolar net giriş çekerken, VanEck'in HODL'u da 2,5 milyon dolarlık giriş elde etti.

Ethereum ETF'leri de benzer bir trend izledi. Toplam 3,2 milyon dolar net çıkış görülürken, Grayscale'in ETHE'si 21,9 milyon dolar kayıp gördü. BlackRock'ın ETHA'sı bu düşüş ortamında 18,9 milyon dolar çekmeyi başardı.

BRN analisti Valentin Fournier, son gelişmeleri değerlendirirken enflasyon verilerinin düşüş yönlü tonunun bu eğilimi güçlendirdiğini vurguladı. Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 2,3 düşüşle 87.948 dolara geriledi.