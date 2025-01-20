Bitcoin ETF'lerinde Trump etkisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin ETF'lerinde Trump etkisi devam ediyor

Bitcoin ETF\'lerinde Trump etkisi devam ediyor

Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasına saatler kala ABD'de Bitcoin ETF'leri yüzde 475 oranında artış gösterdi. Toplamda 1,8 milyar dolarlık rekor girişlerle finans dünyası bu yeni döneme odaklandı.

20.01.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa bir süre içinde başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump kripto piyasalarını da şekillendirmeye devam ediyor. Son verilere göre ABD'de Bitcoin ETF'leri yüzde 475 oranında bir artış gösterdi. Bu dönemde, kripto para yatırımcıları Trump yönetiminden daha kripto dostu politikalar beklerken, fonlara 1,8 milyar dolarlık devasa bir giriş yaşandı. Trump'ın kripto paraları ulusal öncelik haline getireceği beklentisi piyasalarda heyecan yarattı.

ABD'deki Bitcoin ETF'leri Trump İle Yükselişe Geçti

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisi dikkat çekici bir artış gösterdi. Güncel verilere göre 12 farklı spot Bitcoin ETF'sine yapılan toplam yatırım geçen hafta 1,8 milyar dolara ulaşarak, bir önceki haftanın 312,8 milyon dolarlık rakamını beşe katladı.

Haftanın ilk günlerinde yaşanan dalgalanmalar sonucu fonlardan 494 milyon dolarlık çıkış gerçekleşse de Bitcoin'in değerinin 91 bin dolardan 109 bin dolara yükselmesiyle birlikte piyasalar toparlandı. Sonraki üç günde ETF'lere 2,3 milyar dolarlık giriş yaşanması, önceki kayıpların telafi edilmesini sağladı.

Trump yönetiminin kripto para piyasalarına yönelik olumlu yaklaşımı, yatırımcı güvenini artıran faktörler arasında öne çıkıyor. Başkan Trump'ın daha önce açıkladığı ulusal Bitcoin rezervi kurma planı ve kripto paraları öncelikli politika alanı haline getireceğine dair beklentiler, piyasalardaki iyimser havayı destekliyor.

ETF performansları incelendiğinde, BlackRock'ın IBIT fonu 17 Ocak Cuma günü 975,6 milyon dolarlık girişle liderliği ele geçirdi. Fidelity'nin FBTC'si 326,3 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si 208,1 milyon dolarlık girişlerle dikkat çekti. Diğer fonlar arasında Grayscale Bitcoin Mini Trust 21,8 milyon dolar, Grayscale GBTC 20,8 milyon dolar, VanEck HODL 11,9 milyon dolar, Invesco Galaxy BTCO 6,3 milyon dolar ve WisdomTree BTCW 4,5 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi 17 Ocak'ta 5,44 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, bir önceki işlem gününün 2,74 milyar dolarlık hacminin iki katını aştı. CoinGlass verilerine göre Bitcoin, 19 Ocak'ta gün içinde 106.300 dolar seviyesinden 99.700 dolara gerileyerek yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Ancak Trump'ın kripto para piyasalarına yönelik beklenen düzenlemeleri ve destekleyici politikaları, Bitcoin'in kayıplarını kısmen telafi etmesini sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF'lerinde Trump etkisi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:19 Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
10:06 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a soruşturma Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:49 Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş’ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor Son maçı 2 yıl önce Beşiktaş'ta: Dele Alli, sahalara geri dönüyor
17:30 Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal’a yurt dışından resmi teklif var Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
17:06 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi
16:46 İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu İki kuzen mermer ocağındaki su dolu çukurda boğuldu
16:37 Göztepe’den Süper Lig tarihine geçen performans Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
16:35 Donald Trump’ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor Donald Trump'ın memecoin projesi rekor kırmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 12:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin ETF'lerinde Trump etkisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.