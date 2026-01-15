Bitcoin ETF\'lerine üç ayın en yüksek günlük girişi

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri 7 Ekim 2025'ten bu yana en yüksek günlük net girişi gördü. Fidelity'nin FBTC fonu 351 milyon dolarla listenin başını çekerken, Bitwise'ın BITB'si 159 milyon dolar, BlackRock'ın IBIT'i ise 126 milyon dolar giriş aldı.

KURUMSAL TALEP YENİDEN CANLANIYOR

LVRG Research Direktörü Nick Rick, Bitcoin ETF girişlerinin kurumsal talebin yeniden canlandığını gösterdiğini belirterek, "Bu durum, yatırımcıların geçen yılın sonlarındaki temkinli dönem ve risk azaltma sürecinin ardından sermayelerini agresif biçimde yeniden dağıttığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin ETF'lerine olan ilgi, Ethereum tarafında da karşılık buldu. Ethereum ETF'leri de beş fon genelinde 130 milyon dolarlık pozitif akış kaydetti.

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, girişlerin makro görünümün netleşmesiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Liu, son ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini ve Washington'daki kripto piyasa yapısı mevzuatındaki ilerlemeyi bu gelişmenin temel nedenleri olarak sıraladı.