Bitcoin ETF pazarı üst üste üç hafta pozitif akış gösterdi - Son Dakika
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Bitcoin ETF pazarı üst üste üç hafta pozitif akış gösterdi

Bitcoin ETF pazarı üst üste üç hafta pozitif akış gösterdi

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri yükselen ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Bitcoin ETF'leri geçtiğimiz hafta 1,81 milyar dolar net giriş kaydederek üst üste üçüncü hafta pozitif akış yaşadığını gösterdi. Toplam kümülatif net girişler 40,24 milyar dolara ulaşırken, Brown Üniversitesi'nin BlackRock'ın IBIT fonuna 5 milyon dolarlık yatırımı akademik kurumların da pazara girdiğini ortaya koyuyor.

05.05.2025 14:59
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Kripto para piyasaları farklı bir aşamaya geçerken, spot Bitcoin ETF'leri kurumsal dünyada önemli bir araç haline gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3,06 milyar dolar olan girişlerin ardından, bu haftaki 1,81 milyar dolarlık net giriş, yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Brown Üniversitesi BlackRock'ın Bitcoin ETF'sine 5 Milyon Dolar Yatırdı

SoSoValue tarafından paylaşılan verilere göre ABD'deki 12 spot Bitcoin ETF'inin toplam haftalık işlem hacmi 13,23 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki haftanın 18,76 milyar dolarlık işlem hacmine kıyasla düşüş gösterse de üçüncü ardışık hafta pozitif girişlerin devam etmesi, piyasada istikrarlı bir talebin varlığını ortaya koyuyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinin artan popülerliği yalnızca geleneksel yatırım şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Brown Üniversitesi cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bir bildirimde, BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'inde yaklaşık 5 milyon dolar değerinde hisse bulundurduğunu açıkladı. Bu gelişme, akademik kurumların da kripto varlık piyasasına adım atmaya başladığını gösteriyor.

59,64 milyar dolar net varlığa sahip en büyük spot Bitcoin ETF'si olan IBIT, cuma günü 674,91 milyon dolar net yatırım aldı ve böylece kümülatif toplam değerini 43,48 milyar dolara çıkardı. Bu rakamlar, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Diğer taraftan spot Ethereum ETF'leri de geçen hafta 106,75 milyon dolar giriş kaydederek üst üste ikinci pozitif akış haftasını işaretledi. Bu gelişme, kripto para piyasasında ETF ürünlerine olan kurumsal ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF pazarı üst üste üç hafta pozitif akış gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ETF pazarı üst üste üç hafta pozitif akış gösterdi - Son Dakika
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