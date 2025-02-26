Bitcoin ETF piyasası tarihinin en büyük günlük çıkışı yaşandı

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Spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan büyük çıkışlar, kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını yeniden dengelemesi ve makroekonomik belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Fidelity'nin FBTC'si 344,65 milyon dolarla net çıkışların başını çekerken, BlackRock'ın IBIT fonundan 164,3 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. Analistler, Bitcoin'in 2024'teki güçlü performansından sonra kar realizasyonu ve TradFi hedge fonlarının strateji değişikliğinin bu durumda etkili olduğunu belirtiyor.

Son Altı Günde İki Milyar Dolar Para Çıkışı Yaşandı

SoSoValue verilerine göre 12 spot Bitcoin fonundan 10'u net çıkış bildirdi. Valkyrie'nin BRRR'si 100 milyon dolar, Bitwise'ın BITB'si 88,3 milyon dolar ve Grayscale'in Mini Bitcoin Trust'ı 85 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Franklin Templeton'ın EZBC'si, Grayscale'in GBTC'si ve Invesco'nun BTCO'su da önemli miktarda net çıkış yaşadı.

Salı günkü 1 milyar dolarlık net çıkışlar, Bitcoin'in o zamanki yaklaşık 108.000 dolarlık rekor seviyesinden fiyat düzeltmesini takiben 19 Aralık'taki 671,9 milyon dolarlık önceki rekor çıkışlarını aştı. Kripto para varlıkları arasında Ethereum ve XRP ile Solana gibi diğer büyük altcoinler daha da sert fiyat düşüşleri yaşadı.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, "BTC'nin 90 bin doların altına düşmesi, zayıf Nasdaq vadeli işlemleri, daha güçlü JPY ve sağlam 10 yıllık Hazine getirilerinde yansıtılan daha geniş risk-kaçış işlemlerinin bir uzantısı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chung, TradFi hedge fonlarının yaklaşık yüzde 10'luk bir getiri farkından yararlanmak için Bitcoin ETF'leri satın alıp CME vadeli işlemlerini kısa pozisyonla konumlandırdıklarını belirtti. Bu strateji yüzde 5 civarında daha az getiri sağlamaya başlayınca pozisyonlarını kapatmaya başlamalarıyla önemli çıkışlar tetiklendi.

ABD spot Bitcoin ETF'lerinin toplam kümülatif net girişleri, Ocak ortasından bu yana en düşük seviye olan 38 milyar dolarda kaldı. Bu fonlar şu anda toplam 101,4 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip. Spot Ethereum ETF'leri de 21Shares'in CETH'sine ait veriler hariç, 50 milyon dolar değerinde günlük net çıkış yaşadı.