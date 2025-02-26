Bitcoin ETF piyasası tarihinin en büyük günlük çıkışı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin ETF piyasası tarihinin en büyük günlük çıkışı yaşandı

Bitcoin ETF piyasası tarihinin en büyük günlük çıkışı yaşandı

ABD spot Bitcoin ETF'leri, 6 günlük negatif akış serisinde toplam 2 milyar doları aşan para çıkışı yaşadı. Salı günü yaşanan 1 milyar dolarlık rekor çıkış, Bitcoin fiyatının bu yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle aynı zamana denk geldi. Kurumsal yatırımcıların pozisyon dengelemesi ve makroekonomik endişeler piyasayı derinden etkiledi.

26.02.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan büyük çıkışlar, kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını yeniden dengelemesi ve makroekonomik belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Fidelity'nin FBTC'si 344,65 milyon dolarla net çıkışların başını çekerken, BlackRock'ın IBIT fonundan 164,3 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandı. Analistler, Bitcoin'in 2024'teki güçlü performansından sonra kar realizasyonu ve TradFi hedge fonlarının strateji değişikliğinin bu durumda etkili olduğunu belirtiyor.

Son Altı Günde İki Milyar Dolar Para Çıkışı Yaşandı

SoSoValue verilerine göre 12 spot Bitcoin fonundan 10'u net çıkış bildirdi. Valkyrie'nin BRRR'si 100 milyon dolar, Bitwise'ın BITB'si 88,3 milyon dolar ve Grayscale'in Mini Bitcoin Trust'ı 85 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Franklin Templeton'ın EZBC'si, Grayscale'in GBTC'si ve Invesco'nun BTCO'su da önemli miktarda net çıkış yaşadı.

Salı günkü 1 milyar dolarlık net çıkışlar, Bitcoin'in o zamanki yaklaşık 108.000 dolarlık rekor seviyesinden fiyat düzeltmesini takiben 19 Aralık'taki 671,9 milyon dolarlık önceki rekor çıkışlarını aştı. Kripto para varlıkları arasında Ethereum ve XRP ile Solana gibi diğer büyük altcoinler daha da sert fiyat düşüşleri yaşadı.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, "BTC'nin 90 bin doların altına düşmesi, zayıf Nasdaq vadeli işlemleri, daha güçlü JPY ve sağlam 10 yıllık Hazine getirilerinde yansıtılan daha geniş risk-kaçış işlemlerinin bir uzantısı gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chung, TradFi hedge fonlarının yaklaşık yüzde 10'luk bir getiri farkından yararlanmak için Bitcoin ETF'leri satın alıp CME vadeli işlemlerini kısa pozisyonla konumlandırdıklarını belirtti. Bu strateji yüzde 5 civarında daha az getiri sağlamaya başlayınca pozisyonlarını kapatmaya başlamalarıyla önemli çıkışlar tetiklendi.

ABD spot Bitcoin ETF'lerinin toplam kümülatif net girişleri, Ocak ortasından bu yana en düşük seviye olan 38 milyar dolarda kaldı. Bu fonlar şu anda toplam 101,4 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip. Spot Ethereum ETF'leri de 21Shares'in CETH'sine ait veriler hariç, 50 milyon dolar değerinde günlük net çıkış yaşadı.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Wall Street, Kripto Para, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF piyasası tarihinin en büyük günlük çıkışı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin ETF piyasası tarihinin en büyük günlük çıkışı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.