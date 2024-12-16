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Bitcoin ETF ve Ethereum ETF'lerine rekor giriş

Bitcoin ETF ve Ethereum ETF\'lerine rekor giriş

Küresel kripto yatırım ürünleri 2024'te rekor seviyede büyüme kaydetti. CoinShares verilerine göre fonların net girişleri 44,5 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD spot Bitcoin ETF'lerinin öncülüğündeki bu artış, önceki yılların dört katını aştı.

16.12.2024 15:48
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Kripto para piyasasında kurumsal yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. BlackRock, Bitwise ve Fidelity gibi önde gelen varlık yöneticilerinin fonları art arda onuncu haftada pozitif giriş kaydederken, Bitcoin (BTC) fiyatı da 106.600 dolar seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı.

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Küresel kripto fonları güçlü performans sergilemeye devam ediyor. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill'in raporuna göre kripto yatırım ürünleri geçen hafta 3,2 milyar dolar net giriş kaydetti.

ABD spot Bitcoin ETF'leri öncülük etti. Verilere göre 12 adet spot Bitcoin ETF'i geçen hafta 2,17 milyar dolar net giriş sağladı. Fonların ocak ayındaki lansmanından bu yana toplam net girişleri 35,8 milyar dolara yükseldi.

Ethereum (ETH) tabanlı fonlar da yükseliş trendini sürdürüyor. Son yedi haftada toplam 3,7 milyar dolarlık net giriş görüldü. Ethereum ETF'lerine olan talep son iki haftada 800 milyon doların üzerine çıktı.

Piyasa dinamiği güçleniyor. Bitcoin madencilik zorluğu yüzde 4,4 artışla 109 trilyon seviyesine ulaşırken, düşen enflasyon ve olası Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri destekliyor. GMCI 30 endeksi 2024'te yüzde 113 kazanç sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Kripto Para, Wall Street, Blackrock, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF ve Ethereum ETF'lerine rekor giriş - Son Dakika

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