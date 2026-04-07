Bitcoin ETF\'lerine son altı haftanın en yüksek girişi

Veri platformu SoSoValue'nun verilerine göre altı farklı ETF ürünü toplam 471,3 milyon dolar net giriş çekti. BlackRock'ın IBIT'i 181,9 milyon dolarla öne çıkarken Fidelity'nin FBTC'si 147,3 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Ark & 21Shares'ın ARKB'si de 118,7 milyon dolar net girişle dikkat çekti. Grayscale, Bitwise ve VanEck'in fonları da pozitif akış kaydetti.

Bu günlük giriş miktarı, ETF'lerin 506 milyon dolar ile rekor bildirdiği 25 Şubat'tan bu yana ilk kez bu kadar yüksek bir seviyeye ulaşmış oldu. Pazartesi akışları aynı zamanda 1 Nisan'da kaydedilen 173,7 milyon dolarlık net çıkışı telafi etti. Bitrue araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, bu tablonun mart ayındaki 1,32 milyar dolarlık aylık girişin ardından kurumsal güvenin düzenlenmiş kanallar üzerinden yeniden pekiştiğini yansıttığını belirtti.

Spot Ethereum (ETH) ETF'leri de aynı gün 120,2 milyon dolar net giriş kaydederek Mart ortasından bu yana en yüksek günlük seviyeye çıktı.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ PİYASALARI BASKILIYOR

Adziima, yapısal alımların Bitcoin'i mevcut konsolidasyon aralığının ötesine taşıyabileceğini ancak bu hareketin makroekonomik belirsizliklerle sınırlı kalabileceğini aktardı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler küresel hisse senetleri ve kripto para piyasalarını baskı altında tutuyor. ABD ile İran arasındaki çatışma ikinci ayına girerken Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 8 Nisan'ı son tarih olarak belirledi. Boğazın kapanmasıyla birlikte haftalardır yükselen küresel petrol fiyatları bu gerilim nedeniyle önemli ölçüde artış gösterdi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck ise mevcut konsolidasyon sürecini makro koşulların iyileşmesi ve kurumsal yeniden katılımla desteklenen sağlıklı bir geçiş aşaması olarak değerlendirdi. "Girişlerin güçlü kalmaya devam etmesi ve düzenleyici netliğin artması halinde Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda kritik direnç seviyelerini test etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.