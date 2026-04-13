Bitcoin ETP\'leri yılın en güçlü ikinci haftalık girişini kaydetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin öncülüğünde kripto borsa yatırım ürünlerine (ETP) geçen hafta 1,1 milyar dolar girdi. Rakam, ocak ayı ortasında kaydedilen 2,17 milyar doların ardından 2026'nın en yüksek ikinci haftalık girişini oluşturuyor.

CoinShares'in pazartesi günü yayımladığı rapora göre küresel kripto ETP girişlerinde Bitcoin (BTC) 871 milyon dolarla öncülük etti. CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, bu girişi İran'daki geçici ateşkes gelişmelerinin yanı sıra beklentinin altında kalan ABD enflasyon ve harcama verisinin tetiklediğini belirtti.

Geçen hafta Bitcoin 70.000 doları yeniden kazanarak kısa süreliğine 73.000 doların üzerine çıktı. Geniş piyasa duyarlılığı negatif seyrini korusa da kurumsal talep düzenlenmiş ürünlerdeki direnci sürdürdü.

ETHEREUM ÜÇ HAFTANIN ARDINDAN GİRİŞ KAYDETTİ

Ethereum (ETH) ETP'leri üç haftalık çıkışın ardından 196,5 milyon dolarlık girişle toparlandı. Buna karşın ETH, yıl başından bu yana net çıkış pozisyonundaki ender varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Yıllık bazda net çıkışı 130 milyon dolar olarak gerçekleşirken Bitcoin aynı dönemde 1,9 milyar dolar net girişle toplam 2,3 milyar dolarlık kripto ETP girişinin yüzde 83'üne karşılık geliyor.

Bölgesel tabloda ABD, 1 milyar dolarlık girişle haftalık net girişin yüzde 95'ini tek başına karşıladı. ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları 786,3 milyon dolar çekti. Almanya 34,6 milyon dolar, Kanada 7,8 milyon dolar, İsviçre ise 6,9 milyon dolar giriş kaydetti. Diğer varlıklarda XRP ETP'leri 19 milyon dolar çekerken Solana 2,5 milyon dolar net çıkış yaşadı. Açık Bitcoin pozisyonu ETP'lerine 20 milyon dolar girdi. Bu rakam Kasım 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş oldu.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 21:06:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.