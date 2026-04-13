Bitcoin ETP\'leri yılın en güçlü ikinci haftalık girişini kaydetti

CoinShares'in pazartesi günü yayımladığı rapora göre küresel kripto ETP girişlerinde Bitcoin (BTC) 871 milyon dolarla öncülük etti. CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, bu girişi İran'daki geçici ateşkes gelişmelerinin yanı sıra beklentinin altında kalan ABD enflasyon ve harcama verisinin tetiklediğini belirtti.

Geçen hafta Bitcoin 70.000 doları yeniden kazanarak kısa süreliğine 73.000 doların üzerine çıktı. Geniş piyasa duyarlılığı negatif seyrini korusa da kurumsal talep düzenlenmiş ürünlerdeki direnci sürdürdü.

ETHEREUM ÜÇ HAFTANIN ARDINDAN GİRİŞ KAYDETTİ

Ethereum (ETH) ETP'leri üç haftalık çıkışın ardından 196,5 milyon dolarlık girişle toparlandı. Buna karşın ETH, yıl başından bu yana net çıkış pozisyonundaki ender varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Yıllık bazda net çıkışı 130 milyon dolar olarak gerçekleşirken Bitcoin aynı dönemde 1,9 milyar dolar net girişle toplam 2,3 milyar dolarlık kripto ETP girişinin yüzde 83'üne karşılık geliyor.

Bölgesel tabloda ABD, 1 milyar dolarlık girişle haftalık net girişin yüzde 95'ini tek başına karşıladı. ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları 786,3 milyon dolar çekti. Almanya 34,6 milyon dolar, Kanada 7,8 milyon dolar, İsviçre ise 6,9 milyon dolar giriş kaydetti. Diğer varlıklarda XRP ETP'leri 19 milyon dolar çekerken Solana 2,5 milyon dolar net çıkış yaşadı. Açık Bitcoin pozisyonu ETP'lerine 20 milyon dolar girdi. Bu rakam Kasım 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş oldu.