Bitcoin Fed toplantısı öncesinde yükselişe geçti

ABD ekonomisindeki son gelişmeler, Bitcoin yatırımcıları için önemli fırsatlar sunabilir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üç yılda ilk kez gerileme gösterirken, Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin (PCE) sabit kalması ve yıllık enflasyon oranının yüzde 3,0'dan yüzde 2,6'ya gerilemesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini yeniden ateşledi.

Trump'ın Baskılarına Rağmen Fed Duruşunu Koruyabilir

BRN'nin baş araştırma analisti Valentin Fournier, enflasyonun Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla birlikte, çoklu faiz indirimi olasılığının güçlendiğini belirtiyor. Fournier "Bu, yeni bir likidite dalgasını tetikleyebilir ve yavaşlayan bir ekonomide zorluk yaşayabilecek hisse senetlerinden ziyade kripto gibi alternatif risk varlıklarına daha fazla fayda sağlayabilir." açıklamasında bulundu.

Bitcoin "2 Nisan'daki Trump'ın ek vergi açıklamasından bu yana yüzde 13'ün üzerinde değer kazanarak iki aylık zirveye ulaştı ve borsa performansını geride bıraktı. S&P 500 son 30 günde yüzde 1'den daha az büyüdü ve Başkan Donald Trump'ın göreve dönmesinin ardından BTC'nin gerisinde kaldı.

Wall Street'in Bitcoin'e karşı ilgisinde de bu olasılığa tepki verdiği görülüyor. Çarşamba günü ABD verilerinden hemen sonraki ilk geri çekilmenin yerini perşembe günü yenilenen girişler aldı. Spot BTC borsa yatırım fonları 30 Nisan'daki 56 milyon dolarlık çıkışa kıyasla 1 Mayıs'ta 442 milyon dolarlık pozitif giriş gördü.

Douro Labs CEO'su Mike Cahill, ABD İstihdam Verilerinin (tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışını kapsayan) muhtemelen Fed'in yaklaşan fon oranı kararına ışık tutacağını belirtti. Bu hafta başlarında özel sektör, Nisan ayında 62.000 yeni iş açıkladı. Bu veri Mart rakamlarından daha düşük kaldı. Cuma günkü istatistikler bir başka düşüş gösterirse, Cahill, faiz indirimi argümanı güçlendiği için BTC fiyatının tekrar yükselebileceğini söyledi.

Mike Cahill "Kurumlar bu makro sinyalleri yakından takip ediyor çünkü Bitcoin artık bir risk varlığı olarak görülmüyor. Bugün, her zaman olması gerektiği şeye dönüşüyor: faiz oranlarına duyarlı, küresel olarak işlem gören bir makro varlık." ifadelerini kullandı.

Fed, 6 Mayıs ve 7 Mayıs'ta ABD ekonomik görünümünü değerlendirmek için toplanacak. Kripto para yatırımcılarından, hatta bizzat Başkan Trump'tan parasal gevşeme için bir baskı olmasına rağmen CME FedWatch Tool, merkez bankasının bu toplantıda faiz oranlarını indirmeyeceğine dair yüzde 93 olasılık öngörüyor.