Bitcoin fiyat tartışması kızışıyor

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Jan3 CEO'su Samson Mow, Bitcoin'in 40.000 dolara düşeceği yönündeki tahminleri eleştirerek, bu öngörülerin teknik analizden ziyade korkuya dayandığını dile getirdi. Mow, kripto para piyasasında temel faktörlerin zamanla üstün geleceğini vurgularken, Bitcoin'in 100.000 dolara ulaşma potansiyeline dikkat çekti.

ABD'nin Borç Krizi Bitcoin İçin Fırsat Olabilir

Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatına ilişkin tahminler, yatırımcılar ve analistler arasında görüş ayrılıklarını derinleştiriyor. Jan3 CEO'su Samson Mow, Bitcoin'in 40.000 dolara düşeceği yönündeki öngörüleri sert bir dille eleştiriyor. Mow'a göre bu tahminler teknik analizden ziyade korkuya dayanıyor.

Mow X (eski adıyla Twitter) paylaşımında, "Bitcoin'in 40.000 dolara düşeceğini söyleyen ayıların, kendi kendilerine oluşturdukları korku dışında bu tahmin için hiçbir dayanakları yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kripto para piyasasındaki mevcut belirsizlik ortamında dikkat çekici bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Jan3 CEO'su, Bitcoin'in son yedi günlük dönemde 60.000 doların altında işlem görmesine rağmen kripto para biriminin kolaylıkla altı haneli rakamlara ulaşabileceğine inanıyor. Mow, bu görüşünü makroekonomik faktörlere dayandırıyor. ABD hükümetinin borçları için günlük ödediği önemli miktardaki faiz ve Bitcoin'i elinde tutan işletmelerin artan sayısı, Mow'un argümanlarını destekliyor.

Paylaşımında "Bitcoin kolaylıkla 100.000 dolara çıkabilir ve bu, para basımı, günlük 3 milyar doların üzerindeki borç, stratejik Bitcoin rezervleri, emeklilik fonlarının tahsisi ve şirketlerin alımları ile destekleniyor." ifadelerini kullanan Mow, kripto para biriminin potansiyeline olan inancını vurguladı.

Yapılan analizler, Mow'un görüşlerini destekleyen veriler sunuyor. The Kobeissi Letter tarafından hazırlanan son raporda ABD hükümetinin borcu için günlük 3 milyar dolarlık faiz giderinin "10 yıl öncesinin 'üç katı' olduğunu ve sadece 2,5 yılda 'iki katına' çıktığını" belirten kaynak, "borç krizi hafif bir tanımlama" ifadelerine yer verildi.

Mow, korku odaklı piyasaların sadece kısa vadeli bir sorun olduğunu, temel faktörlerin zamanla üstün geleceğini belirtti. Mow açıklamasında, "Korku piyasayı hareket ettirebilir mi? Elbette. Yaşananlar asla uzun sürmez çünkü temel faktörler zamanla kazanır." dedi.

Son piyasa verilerine göre Bitcoin şu anda 53.824 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının değişken yapısını bir kez daha ortaya koyuyor. Yatırımcılar ve analistler arasındaki görüş ayrılıkları, Bitcoin'in geleceğine ilişkin belirsizliği artırırken, piyasanın temel dinamiklerini anlamanın önemini de vurguluyor.