Bitcoin fiyatı 77 bin dolara yaklaşıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. QCP Capital araştırma notuna göre yatırımcıların Cumhuriyetçi başkanın ekonomi politikalarına olan inancı ve Fed'den beklenen 25 baz puanlık faiz indirimi, Bitcoin'i tarihi zirvelere yaklaştırıyor.

Bitcoin ve Bitcoin ETF'leri Tarihi Rekorlarını Kırdı

Bitcoin spot ETF'leri, kaydedilen 1,37 milyar dolarlık net girişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Farside Investors verilerine göre bu rekor seviye Trump zaferi sonrası yatırımcı güveninin artmasıyla gerçekleşti.

QCP Capital analistleri, Bitcoin'deki sürekli yükseliş eğiliminin bir geri besleme döngüsü oluşturabileceğini öngörüyor. Artan ETF girişleri Bitcoin fiyatlarını yükseltirken, volatilitenin düşmesiyle daha fazla perakende sermaye ve sistematik fon alımı bekleniyor.