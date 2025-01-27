Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi

Geniş Video İzle

Bitcoin'in (BTC) fiyatı, uzun vadeli sahiplerin satışları ile 100.000 dolarlık kritik sınırına geriledi. BTC'nin direnç seviyesini aşamaması ve fiyatının 100.000 doların altına gerilemesi diğer kripto para birimlerinin fiyatında da ciddi kayıplara sebebiyet verdi.

27.01.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, kritik 105 bin dolar direncini aşamayarak sert bir düşüş yaşadı. Uzun vadeli yatırımcıların son dönemde artan satışları, fiyat üzerindeki baskıyı artırarak Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Ağ İşlem Değeri (NVT) Sinyalinin tarihsel dip seviyelerde seyretmesi, piyasanın toparlanma potansiyeline işaret ediyor.

Uzun Vadeli Yatırımcıların Satışları Piyasayı Derinden Etkiledi

Kripto para piyasasının öncü varlığı Bitcoin, son dönemde yaşadığı yükselişin ardından önemli bir direnç noktasında takılarak gerileme sürecine girdi. Dünya'nın en büyük kripto para birimi, 105.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunmayı başaramayınca satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Piyasadaki düşüşü derinleştiren en önemli faktör, uzun vadeli yatırımcıların (LTH) ellerindeki Bitcoin'leri satmaya başlaması oldu. Son dönemde yapılan teknik analizler, sabırları tükenen LTH'lerin varlıklarını elden çıkardığını ortaya koyuyor. Bitcoin Liveliness metriği ile takip edilen bu hareket, başta uzun vadeli yatırımcı bakiyelerindeki azalış ve diğer önemli verilerle doğrulanıyor.

Piyasanın istikrarında kilit rol oynayan uzun vadeli yatırımcıların satışa geçmesi, Bitcoin fiyatlarında ciddi bir baskı oluşturdu. Bu durum, hafta sonu başlayan düşüşün bugün de sürmesine neden oldu.

Bununla birlikte, Bitcoin'in makro ekonomik göstergeleri toparlanma için hala umut veriyor. Özellikle Ağ İşlem Değeri (NVT) Sinyalinin tarihsel dip seviyelerinde seyretmesi, kripto para biriminin işlem hacmine kıyasla düşük değerlendiğini ve gelecekte yükseliş potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ancak bu olumlu göstergeye rağmen, Bitcoin'in toparlanabilmesi için genel piyasa koşullarının da düzelmesi gerekiyor. Yatırımcıların henüz kalıcı bir düşüş eğilimine girmemiş olması, olumlu ekonomik gelişmeler veya piyasa koşullarının iyileşmesiyle birlikte yatırımcı güveninin hızla geri dönebileceğine işaret ediyor.

Son 24 saatlik süreçte Bitcoin'in değeri yüzde 3,88 düşerek 100.682 dolara geriledi. Bu düşüşte hem uzun vadeli yatırımcıların satışları hem de 105.000 dolarlık direncin üzerinde kalıcı olamama etkili oldu. Şu anda kritik destek noktası, psikolojik ve teknik açıdan önem taşıyan 100.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin bu seviyeden yukarı yönlü bir hareket başlatabilir veya bir süre bu bölgede dengelenebilir. Ancak 100.000 doların altına inilmesi durumunda, düşüş 95.668 dolara kadar sürebilir ve satış baskısı artabilir.

Öte yandan, piyasa şartlarının iyileşmesi ve Bitcoin'in 105.000 dolar direncini aşması halinde düşüş senaryosu geçerliliğini yitirecek. Böyle bir durumda Bitcoin'in, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.699 dolara doğru yönelmesi, yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi ve yeni bir yükseliş dalgasının başlaması mümkün görünüyor. Son olarak haberin yazımı esnasında Bitcoin fiyatı 99.000 dolar seviyelerine gerilemiş durumda.

Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    BU BİTCOİN KUMARI OYNAYANLARIN AKLINA 5 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Trump baktı ki Btc yi çakıllarıyla etkiliyor geçmen gronlad vs gibi çıkışları ile Btc yi düşürüyor bilinçli amcam yüklü miktarda alttan alacak izleyin ve görün 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:25:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bitcoin fiyatı çakıldı: O kritik seviye kaybedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.