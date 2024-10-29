Bitcoin fiyatı için rekor yıl sonu tahmini

Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'leri, son 12 işlem gününde toplam 4 milyar doları bulan net giriş kaydetti. BlackRock'ın IBIT ETF'i 2,6 milyar dolarla bu girişlerin büyük bölümünü oluşturdu. Güçlü kurumsal talep ve yaklaşan ABD seçimlerinin yarattığı iyimserlik, Bitcoin'in yükseliş trendini destekliyor.

Bitcoin Rekora Koşuyor

Bitcoin fiyatı 28 Ekim'de 70.000 dolarlık psikolojik direnci kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Bitfinex analistleri türev piyasalarındaki yapıyı ve opsiyon pozisyonlarını inceleyerek önemli bulgulara ulaştı.

27 Aralık vadeli opsiyon işlemlerinde 80.000 dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonları dikkat çekti. Bu durum, piyasa katılımcılarının yıl sonuna kadar yükseliş beklentisi içinde olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların yüzde 97,6'sının kar pozisyonunda olması göze çarpıyor. Bu oran son olarak Haziran ayında görülmüş ve ardından fiyat 71.100 dolardan 56.000 dolara gerilemişti.

Yaklaşan ABD seçimlerinde Donald Trump'ın seçim şansının artması risk iştahını güçlendiriyor. Piyasa uzmanları, eski başkanın zaferi durumunda Bitcoin gibi riskli varlıkların değer kazanabileceğini belirtiyor.