Bitcoin fiyatı uçuyor: Tüm zamanların rekoru gelişmeye devam ediyor

Kripto Para

ABD Başkanlık seçimlerinin ardından piyasalar farklı bir dinamik kazandı. Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması ile birlikte kripto hisselerinde gözle görülür bir yükseliş yaşandı ve Bitcoin yeni bir rekorla 76 bin doları aştı. Kripto para sektöründe, Coinbase ve diğer Bitcoin madencilik şirketlerinin hisselerinde yaşanan bu artış, piyasadaki yatırımcıları ve gözlemcileri harekete geçirdi.

Kripto Para Piyasaları ve Kripto Şirketlerine Trump Desteği

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerinin sonuçları, kripto para piyasalarında büyük bir hareketliliğe yol açmaya devam ediyor. Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olduğunun kesinleşmesiyle birlikte, kripto varlıklar tarihi bir yükseliş sergiledi.

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 76 bin dolar sınırını aştı. Sektörün önde gelen şirketlerinden Coinbase'in hisseleri de bu olumlu havadan nasibini aldı ve günü yüzde 30'luk bir artışla 253 dolar seviyesinden kapattı. Şirket, böylece yıllık bazda yüzde 187'lik etkileyici bir büyüme yakaladı.

Piyasalardaki bu coşkunun temelinde, Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu yaklaşımı ve SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alma planları yatıyor. Gensler'in muhtemel bir görevden ayrılışı, özellikle SEC ile hukuki mücadele içerisinde olan Coinbase için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kripto madencilik şirketleri de yükseliş trendinden faydalandı. Marathon yüzde 18, Riot ve Cleanspark ise yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Cumhuriyetçi Parti'nin Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak konumlandırma hedefi, sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

CoinShares'in CEO'su Jean-Marie Mognetti, ABD'nin kripto para dünyasında attığı kararlı adımların, ülkeyi bu alanda küresel bir lider konumuna taşıyacağını vurguladı.